"Тольяттикаучук" провел предновогоднюю благотворительную акцию

Традиционно накануне Нового года сотрудники предприятия "Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть") приняли участие в благотворительной акции "Стань Дедом Морозом", сделав подарки детям, оставшимся без попечения родителей.

Ежегодно ребята пишут открытки в адрес Деда Мороза, в которых делятся сокровенными мечтами и просят исполнить заветные желания. В роли добрых волшебников выступают сотрудники предприятия "Тольяттикаучук".

"Пятый год подряд мы делаем подарки детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках акции "Стань Дедом Морозом". В этом году поздравили 120 ребят. Для нас это не просто благотворительная помощь и личный вклад каждого в общее дело. Мы соприкасаемся с детской надеждой. Ребята, получив то, что загадали, обретают веру в чудо, в исполнение мечты", - отметила Наталия Лазарева, директор по управлению персоналом предприятия "Тольяттикаучук".

Среди подарков - автомашины, куклы, конструкторы, гаджеты, косметические наборы, спортивные товары и многое другое. Они были подарены работниками предприятия "Тольяттикаучук" на новогодних мероприятиях в центре помощи детям "Созвездие", в социальном приюте "Дельфин" и детском доме "Единство".