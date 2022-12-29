"Тольяттикаучук" провел предновогоднюю благотворительную акцию

Традиционно накануне Нового года сотрудники предприятия "Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть") приняли участие в благотворительной акции "Стань Дедом Морозом", сделав подарки детям, оставшимся без попечения родителей.
Ежегодно ребята пишут открытки в адрес Деда Мороза, в которых делятся сокровенными мечтами и просят исполнить заветные желания. В роли добрых волшебников выступают сотрудники предприятия "Тольяттикаучук".
"Пятый год подряд мы делаем подарки детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках акции "Стань Дедом Морозом". В этом году поздравили 120 ребят. Для нас это не просто благотворительная помощь и личный вклад каждого в общее дело. Мы соприкасаемся с детской надеждой. Ребята, получив то, что загадали, обретают веру в чудо, в исполнение мечты", - отметила Наталия Лазарева, директор по управлению персоналом предприятия "Тольяттикаучук".
Среди подарков - автомашины, куклы, конструкторы, гаджеты, косметические наборы, спортивные товары и многое другое. Они были подарены работниками предприятия "Тольяттикаучук" на новогодних мероприятиях в центре помощи детям "Созвездие", в социальном приюте "Дельфин" и детском доме "Единство".
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!