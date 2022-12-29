Цифровая клиника Страхового Дома ВСК стала победителем премии "Digital Leaders Award", в номинации "Сервис года".

Digital Leaders Award — награда в сфере цифровизации продуктов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Победители определялись путем экспертного голосования.

Цифровая клиника была запущена летом 2022 года на базе мобильного приложения "ВСК Страхование". С момента запуска более 7 тысяч пациентов смогли получить полное медицинское сопровождение через новый сервис. В центре решения находится пациент, которому 24/7 доступна помощь медицинского советника, помощь врача на телемедицинской консультации, на дому или на очном приеме в клинике.

Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране. Используя новый пользовательский путь, на очный прием пациенты чаще всего приходят уже со сданными в лабораториях анализами и выполненными исследованиями, что позволяет в два раза сократить время от первых симптомов до начала верного лечения и снизить время отсутствия на работе в среднем на 15%. Сервис цифровая клиника сделан на основе многолетнего опыта организации медицинской помощи и направлен на улучшение опыта пациента при решении вопросов о здоровье через ДМС.

"Цифровая клиника способствуют повышению доступности медицинской помощи — получить мнение специалиста россияне могут независимо от места проживания, скорость получения терапии растет в разы за счет сопровождения медицинского советника, а пациент получает возможность быть на связи со специалистом в любое время благодаря телемедицине. Высокая оценка работы Цифровой клиники экспертным советом премии для нас является важным показателем, мы будем продолжать развивать сервисы ВСК на благо наших клиентов", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.