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Страхование Финансы

Цифровая клиника ВСК — победитель премии "Digital Leaders Award"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая клиника Страхового Дома ВСК стала победителем премии "Digital Leaders Award", в номинации "Сервис года".

Digital Leaders Award — награда в сфере цифровизации продуктов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Победители определялись путем экспертного голосования.

Цифровая клиника была запущена летом 2022 года на базе мобильного приложения "ВСК Страхование". С момента запуска более 7 тысяч пациентов смогли получить полное медицинское сопровождение через новый сервис. В центре решения находится пациент, которому 24/7 доступна помощь медицинского советника, помощь врача на телемедицинской консультации, на дому или на очном приеме в клинике.

Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране. Используя новый пользовательский путь, на очный прием пациенты чаще всего приходят уже со сданными в лабораториях анализами и выполненными исследованиями, что позволяет в два раза сократить время от первых симптомов до начала верного лечения и снизить время отсутствия на работе в среднем на 15%. Сервис цифровая клиника сделан на основе многолетнего опыта организации медицинской помощи и направлен на улучшение опыта пациента при решении вопросов о здоровье через ДМС.

"Цифровая клиника способствуют повышению доступности медицинской помощи — получить мнение специалиста россияне могут независимо от места проживания, скорость получения терапии растет в разы за счет сопровождения медицинского советника, а пациент получает возможность быть на связи со специалистом в любое время благодаря телемедицине. Высокая оценка работы Цифровой клиники экспертным советом премии для нас является важным показателем, мы будем продолжать развивать сервисы ВСК на благо наших клиентов", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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