Цифровая клиника Страхового Дома ВСК стала победителем премии "Digital Leaders Award", в номинации "Сервис года".
Digital Leaders Award — награда в сфере цифровизации продуктов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Победители определялись путем экспертного голосования.
Цифровая клиника была запущена летом 2022 года на базе мобильного приложения "ВСК Страхование". С момента запуска более 7 тысяч пациентов смогли получить полное медицинское сопровождение через новый сервис. В центре решения находится пациент, которому 24/7 доступна помощь медицинского советника, помощь врача на телемедицинской консультации, на дому или на очном приеме в клинике.
Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране. Используя новый пользовательский путь, на очный прием пациенты чаще всего приходят уже со сданными в лабораториях анализами и выполненными исследованиями, что позволяет в два раза сократить время от первых симптомов до начала верного лечения и снизить время отсутствия на работе в среднем на 15%. Сервис цифровая клиника сделан на основе многолетнего опыта организации медицинской помощи и направлен на улучшение опыта пациента при решении вопросов о здоровье через ДМС.
"Цифровая клиника способствуют повышению доступности медицинской помощи — получить мнение специалиста россияне могут независимо от места проживания, скорость получения терапии растет в разы за счет сопровождения медицинского советника, а пациент получает возможность быть на связи со специалистом в любое время благодаря телемедицине. Высокая оценка работы Цифровой клиники экспертным советом премии для нас является важным показателем, мы будем продолжать развивать сервисы ВСК на благо наших клиентов", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.