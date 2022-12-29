В новогодние выходные Музей Эльдара Рязанова проведет интерактивные экскурсию и занятие

Музей Эльдара Рязанова представил свою программу на новогодние праздники. Гостей музея ждут интерактивная экскурсия и интерактивное занятие.

Экскурсию можно посетить 4 января (14:00 и 17:00), 6 января (17:00) и 8 января (14:00 и 17:00). Участникам расскажут, об истории праздника в России. Например, в 1920-е годы украшение елки считалось предрассудком, а предновогодними вечерами по улицам ходили дежурные и вглядывались в окна квартир: не светятся ли где-нибудь огни елок. Также на экскурсии можно познакомиться с историей создания новогодних фильмов Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", "Зигзаг удачи" и "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Стоимость билета: 300 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (846) 332 05 16.

Интерактивное занятие "История елочной игрушки 30-40х годов: сказочный орешек" состоится 5 января в 13:00.

После революции 1917 г. традиционное празднование Нового года и Рождества отменили, но в 1935 г. было решено вернуть праздник детям. Его популярность привела и к восстановлению производства елочных украшений. Так началась история советской елочной игрушки. Материалами для игрушек служили бумага, вата, папье-маше, а в военное время - проволока. Часто украшения делали дома из простых природных материалов. Частью интерактивного занятия будет создание елочной игрушки "Золотой орешек".

Стоимость билета: 150 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (846) 332 05 16.