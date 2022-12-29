В Самарской области подвели предварительные итоги состояния аварийности на дорогах

В среду, 28 декабря, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

В заседании приняли участие руководители структурных подразделений областного правительства, представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, главы муниципальных образований.

Основное внимание участники совещания уделили состоянию аварийности на территории Самарской области. Напомним, вопросы безопасности на дорогах области находятся в зоне особого контроля главы региона Дмитрия Азарова. В Самарской области проводится планомерная работа, направленная на снижение показателей аварийности.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, подводя предварительные итоги года, сообщил, что по состоянию на 19 декабря в регионе зарегистрировано 2737 дорожно-транспортных происшествий.

Есть определенная положительная динамика. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 4%, число раненых в результате аварий - на 2,9%. На 8% сократилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, при этом абсолютная цифра по-прежнему остается высокой (298 человек).

"Наша задача - снижать эту цифру не на 8% и не на 10% в год, а более значительными темпами. Для этого в регионе принимается целый ряд мер. В том числе это меры технического характера - установка камер фото- и видеофиксации, инженерные мероприятия, которые исполняются на достаточно высоком уровне. Например, по региональной сети дорог они выполнены практически на 100%", - отметил Виктор Кудряшов. Он обратил внимание участников совещания на то, что инженерные мероприятия, направленные на приведение автомобильных дорог Самарской области в нормативное состояние, финансируются в приоритетном порядке.

Председатель областного правительства подчеркнул, что основной вклад в положительную динамику внесла активная работа по снижению аварийности на дорогах регионального значения: "На региональных дорогах, по предварительным итогам года, количество погибших сократилось почти на 32%. В то же время на федеральных дорогах, к сожалению, фиксируется рост количества погибших - на 20%. В первую очередь это трасса М-5. Поэтому здесь у нас есть очень серьезные вопросы к руководству ФКУ "Поволжуправтодор", и в следующем году всех нас ждет напряженная работа".

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом остаются выезд на полосу встречного движения, наезды на пешеходов, участие в ДТП водителей с признаками опьянения. При этом на совещании отметили, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество аварий с участием водителей с признаками опьянения, число погибших и раненых в них людей снизились на 8,33%, 43,4% и 4,9%, соответственно.

Управлением ГИБДД ежемесячно готовится анализ дорожно-транспортных происшествий за пять лет, с учетом данных анализа планируется расстановка нарядов ДПС по месту и времени, осуществляются контрольно-надзорные мероприятия за состоянием улично-дорожной сети и транспортных средств. Для оперативного реагирования на аварии с пострадавшими в регионе строятся притрассовые медицинские пункты, в постоянном резерве находятся специальные бригады скорой помощи.

Большая работа проводится в сфере профилактики нарушений правил дорожного движения. Заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская рассказала о 100% выполнении мероприятий паспорта региональной составляющей федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

В этом году два педагога из Самарской области вышли на всероссийский этап конкурса "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах". Организована работа 19 территориальных центров по профилактике дорожно-транспортных происшествий (Паспорт предполагает создание пяти центров). Действует 786 отрядов "Юные инспекторы движения", в которые вовлечено более 15 тысяч обучающихся.

В 2022 году дети из Самарской области приняли участие в пяти всероссийских мероприятиях - Форуме юных инспекторов движения (г. Москва), конкурсе "Безопасное колесо", конкурсе-слете "Дороги безопасности", межгосударственном слете юных инспекторов движения во Всероссийском детском центре "Смена" и профильной смене в детском лагере "Орленок". Кроме того, традиционно в период летних каникул более 100 семейных команд участвовали в региональном чемпионате "Каникулы без ДТП".