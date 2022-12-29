ВСК защитила здоровье сотрудников Всероссийского детского центра "Орлёнок" полисами ДМС

Страховой Дом ВСК защитил здоровье сотрудников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Всероссийский детский центр "Орлёнок" полисами добровольного медицинского страхования.
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались около 60 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила 1,5 млн руб.
ФГБОУ ВДЦ "Орлёнок" — член Международного содружества лагерей и Национальной ассоциации детских лагерей. В 2012 году "Орлёнку" был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО". В центре проходит 13 смен, каждая из которых длится 21 день. Их участниками становятся свыше 20 тысяч ребят из России, стран дальнего и ближнего зарубежья в возрасте от 11 до 16 лет.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.