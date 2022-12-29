"Т Плюс" выполнила модернизацию химического цеха Новокуйбышевской ТЭЦ-1

На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") реализован инвестиционный проект "Техническое перевооружение водоподготовительных установок химического цеха", в рамках которого введена в эксплуатацию установка противоточного обессоливания производительностью 140 м³/час.

Ввод нового оборудования позволил оптимизировать количество фильтровального оборудования водоподготовительных установок и повысить надежность и экономичность их работы. Кроме того, было сокращено число используемых химических реагентов и снижены удельные расходы оставшихся. Еще одним положительным результатом стало улучшение технико-экономических показателей водоподготовительных установок со снижением расхода воды на собственные нужды до 7%.

Реализованная система автоматизированного управления техническими процессами на базе микропроцессорной техники и автоматизированных рабочих мест позволила значительно улучшить условия труда персонала химического цеха.