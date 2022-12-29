"Т Плюс" выполнила модернизацию химического цеха Новокуйбышевской ТЭЦ-1

На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") реализован инвестиционный проект "Техническое перевооружение водоподготовительных установок химического цеха", в рамках которого введена в эксплуатацию установка противоточного обессоливания производительностью 140 м³/час.
Ввод нового оборудования позволил оптимизировать количество фильтровального оборудования водоподготовительных установок и повысить надежность и экономичность их работы. Кроме того, было сокращено число используемых химических реагентов и снижены удельные расходы оставшихся. Еще одним положительным результатом стало улучшение технико-экономических показателей водоподготовительных установок со снижением расхода воды на собственные нужды до 7%.
Реализованная система автоматизированного управления техническими процессами на базе микропроцессорной техники и автоматизированных рабочих мест позволила значительно улучшить условия труда персонала химического цеха.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа