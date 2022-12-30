В Похвистнево задержан мужчина со 100 гр героина

В Похвистнево во время закладки наркотика задержан 33-летний уроженец одной из соседних Республик. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины 35 полимерных пакетиков с белым веществом внутри, а также телефон, с геолокациями 12 тайников-закладок на территории города, которые он успел разложить.
При проверке тайников полицейские обнаружили и изъяли такие же пакетики с белым веществом, как хранил злоумышленник. Экспертизой установлено, что вещество является героином, общей массой 97 граммов.
По данным сотрудников полиции ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый пояснил в ходе опроса, что приехал в Похвистнево из Ростова-на Дону, чтобы приобрести наркотическое средство.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.