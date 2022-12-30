В Похвистнево задержан мужчина со 100 гр героина

В Похвистнево во время закладки наркотика задержан 33-летний уроженец одной из соседних Республик. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины 35 полимерных пакетиков с белым веществом внутри, а также телефон, с геолокациями 12 тайников-закладок на территории города, которые он успел разложить.

При проверке тайников полицейские обнаружили и изъяли такие же пакетики с белым веществом, как хранил злоумышленник. Экспертизой установлено, что вещество является героином, общей массой 97 граммов.

По данным сотрудников полиции ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый пояснил в ходе опроса, что приехал в Похвистнево из Ростова-на Дону, чтобы приобрести наркотическое средство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).