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Преступления Происшествия

Рецидивист осужден на 1,5 года колонии за кражу денег и телефона в Самаре

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой Кировского района Самары поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кражи, с незаконным проникновением в жилище, с банковского счета).

Мужчина, ранее отбывавший наказание за убийство и мошенничество, находясь возле одной из квартир дома № 161 по пр. Кирова, воспользовался открытой дверью и проник в квартиру. Из жилища он похитил мобильный телефон, кошелек с деньгами и банковскими картами, а затем скрылся, причинив ущерб на сумму 10 тыс. рублей. Впоследствии, используя украденный телефон, он перевел с похищенной карты 11 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. 

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