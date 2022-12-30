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Суды Происшествия

Тольяттинка оштрафована на 180 тыс. руб. за незаконный оборот этилового спирта

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти женщина незаконно хранила алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии в крупном размере. В дальнейшем тольяттинка планировала продать "напитки" в розницу.

Алкогольная продукция общей стоимостью более 150 тыс. рублей изъята из незаконного оборота. Подсудимая вину в совершении преступления полностью признала.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал ранее не судимую женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере заработной платы за один год, а именно в сумме 180 тыс. руб. в доход государства. Всю изъятую алкогольную продукцию суд постановил уничтожить.

Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

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