Горчичники и баня простуде не помеха: эксперты Цифровой клиники ВСК развеяли мифы о народных методах лечения ОРВИ

Осенне-зимний период является "пиком" обращений россиян к врачам с респираторными заболеваниями. Многие люди, при первых же признаках так называемой "простуды", сами назначают себе антибиотики. Терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК разобрался, какие лекарственные средства можно принимать при недомогании, и какие "народные" методы лечения в действительности не несут никакой пользы.

В 80% случаев под термином "простуда" подразумевается острое респираторное вирусное заболевание, в оставшихся 20% симптомы заболевания провоцирует бактериальная инфекция, например, пневмококк, коклюш и др. При этом, антибиотики не могут влиять на вирус, то есть при ОРВИ они бесполезны.

Еще одним распространённым методом лечения простуды являются согревающие процедуры — прогревание горчичниками, растирание уксусом, горячее питье. На самом деле, данные методы могут только навредить организму. Например, горячая жидкость травмирует слизистую оболочку горла, усиливая болевой синдром.

Лечение кашля горчичниками тоже научно не обосновано. Есть мнение, что они усиливают кровообращение, уменьшая при этом интенсивность воспаления. Горчичники действительно могут усилить местный кровоток — в коже и, возможно, подкожной жировой клетчатке, но не влияют на уровень воспаления в легких и бронхах. При этом данный метод имеет ряд противопоказаний — заболевания кожи, аллергическая реакция на горчицу, беременность, онкологические патологии.

Также есть мнение, что при повышении температуры тела полезно "пропотеть" — потеплее укутаться в одеяло, надеть теплую одежду. После этого больной действительно испытывает облегчение, можно даже почувствовать небольшое снижение температуры тела. Так происходит только благодаря законам физики — пот испаряется с кожи, охлаждая ее поверхность. Однако, целенаправленное прогревание организма — это дополнительный стрессовый фактор. Лучше выпить жаропонижающие средства и создать комфортную температуру в помещении.

Кроме того, специалисты цифровой клиники ВСК предупреждают, что протирание тела уксусом при высокой температуре не только не полезно, но даже может быть опасным. Испаряясь, уксус охлаждает кожу, при этом сосуды, расположенные на ее поверхности, сужаются, кожа становится менее горячей на ощупь. Но это уменьшается процесс теплоотдачи, как результат — можно получить тепловой удар.

Вред организму при ОРВИ может нанести даже неосторожное сморкание в обе ноздри. В носовой полости создается избыточное давление, которое может спровоцировать попадание слизи в пазухи, травмы барабанной перепонки и носовое кровотечение. Чтобы снять ощущение заложенности лучше использовать сосудосуживающие капли или антигистаминные средства для облегчения дыхания. Перед применением лекарственных препаратов лучше проконсультироваться с врачом, ведь некоторые средства от насморка вызывают привыкание.

А вот принимать душ или ванну при ОРВИ, наоборот, можно. Купание не будет способствовать повышению температуры тела или развитию каких-либо осложнений.

"Существует множество эффективных способов борьбы с вирусной инфекцией. При простуде в первую очередь рекомендуется потреблять достаточное количество жидкости — для расчета суточной нормы нужно умножить массу тела в кг на 30 мл. При составлении рациона питания следует отдавать предпочтение полезной пище — овощи, листовая зелень и фрукты содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Для быстрого восстановления и активизации внутренних резервов организма необходим полноценный ночной сон не менее 8 часов. Дополнительно врачом может быть рекомендовано и симптоматическое лечение — жаропонижающие средства или солевые растворы для орошения слизистых оболочек. Таким образом, при появлении первых простудных симптомов пациентам не стоит заниматься самолечением, а лучше сразу обратиться за помощью к специалистам", — добавила врач общей практики, врач Цифровой клиники ВСК, Алина Кобозева.