В Новокуйбышевске за год посадили 3847 деревьев и кустарников

В Новокуйбышевске завершены все запланированные посадки. Город стал зеленее на 3847 деревьев и кустарников.

Рябины, липы, каштаны, березы, кедры, ели, дерен белый, пузыреплодник, кизильник, сирень, можжевельник, боярышник, спирея и другие насаждения украсили город в скверах, во дворах и на аллеях, на территориях образовательных учреждений.

Работы были выполнены за счет средств городского бюджета, благотворительных средств и в ходе экологических акций.