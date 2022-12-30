В Новокуйбышевске за год посадили 3847 деревьев и кустарников

В Новокуйбышевске завершены все запланированные посадки. Город стал зеленее на 3847 деревьев и кустарников.
Рябины, липы, каштаны, березы, кедры, ели, дерен белый, пузыреплодник, кизильник, сирень, можжевельник, боярышник, спирея и другие насаждения украсили город в скверах, во дворах и на аллеях, на территориях образовательных учреждений.
Работы были выполнены за счет средств городского бюджета, благотворительных средств и в ходе экологических акций.
Последние комментарии
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?