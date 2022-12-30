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Экология Общество

В Новокуйбышевске за год посадили 3847 деревьев и кустарников

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске завершены все запланированные посадки. Город стал зеленее на 3847 деревьев и кустарников.

Фото: https://t.me/nvkbofficial

Рябины, липы, каштаны, березы, кедры, ели, дерен белый, пузыреплодник, кизильник, сирень, можжевельник, боярышник, спирея и другие насаждения украсили город в скверах, во дворах и на аллеях, на территориях образовательных учреждений.

Работы были выполнены за счет средств городского бюджета, благотворительных средств и в ходе экологических акций.

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