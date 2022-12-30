Синоптики объяснили отсутствие льда на Волге у Самары в конце декабря, сообщает "КП-Самара". Ситуацию с ледовым покровом в эфире Радио КП (Самара 98.2 FM) прокомментировал руководитель отдела метеорологии Приволжского УГМС Вячеслав Демин.

Эксперт отметил, что ледостав немного запоздал не только в районе Самары.

"На Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти лед установился 6 декабря. Это на два дня позже средних многолетних значений. Толщина льда там сейчас 15 сантиметров, что на 13 сантиметров ниже нормы", - рассказал метеоролог.

А вот на Саратовском водохранилище возле Самары вода еще не замерзла.

"Есть только забереги, то есть полосы льда вдоль берегов. Это связано и с теплой погодой, и со сбросами воды с Жигулевской ГЭС. По нормам же ледостав в Волге напротив Самары должен был образоваться еще 10 декабря", - пояснил Вячеслав Демин.

Такой "сдвиг" в погоде, по мнению специалиста, происходит в том числе из-за планетарных климатических процессов.

"Глобальное потепление - это не фантастика, оно действительно идет. Я вас приглашаю в музей при нашем Приволжском УГМС. Там есть климатический атлас Российской империи, он уникален, таких во всей России осталось два-три экземпляра. И если сравнить с данными этого атласа - тогда январская изотерма составляла минус 14 градусов. Сейчас - минус 11 с "копейками". То есть за 100 с небольшим лет мы явно видим потепление на три градуса", - рассказал Вячеслав Демин в эфире Радио КП (Самара 98.2 FM).