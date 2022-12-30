Самарский океанариум будет работать в новогодние праздники

Самарский океанариум опубликовал режим работы в новогодние праздники. Изменения коснутся только 31 декабря и 1 января.

Так, 31 декабря, океанариум будет работать с 10:00 до 15:00 (касса до 14:00), а 1 января начнет работу с 15:00 и будет открыт для посетителей до 21:00.

В течение всех остальных дней новогодних каникул океанариум будет работать в стандартном режиме - с 10:00 до 21:00.

В самарском океанариуме можно увидеть редкие виды рыб и краснокнижных животных, таких как азиатская аравана, индийский нож альбинос, пингвины Гумбольдта, кубинские крокодилы и редчайший вид гладкошерстных выдр.

В океанариуме также установлен самый длинный в Европе аквариум, П-образной формы - его длина около 50 метров. Особенность этого аквариума в том, что вода составляет единую биологическую систему.