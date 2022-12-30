Самарский океанариум будет работать в новогодние праздники

Самарский океанариум опубликовал режим работы в новогодние праздники. Изменения коснутся только 31 декабря и 1 января.
Так, 31 декабря, океанариум будет работать с 10:00 до 15:00 (касса до 14:00), а 1 января начнет работу с 15:00 и будет открыт для посетителей до 21:00.
В течение всех остальных дней новогодних каникул океанариум будет работать в стандартном режиме - с 10:00 до 21:00.
В самарском океанариуме можно увидеть редкие виды рыб и краснокнижных животных, таких как азиатская аравана, индийский нож альбинос, пингвины Гумбольдта, кубинские крокодилы и редчайший вид гладкошерстных выдр.
В океанариуме также установлен самый длинный в Европе аквариум, П-образной формы - его длина около 50 метров. Особенность этого аквариума в том, что вода составляет единую биологическую систему.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.