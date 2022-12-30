В Самаре для семей военнослужащих олимпийские чемпионы представили ледовое шоу "Щелкунчик"

В пятницу, 30 декабря, в Самаре на площадке нового Дворца спорта имени В.С.Высоцкого прошло ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик". Зрителями новогоднего представления стали дети, родные и близкие военнослужащих.

Для них олимпийские чемпионы, выдающиеся спортсмены представили волшебную сказку, продемонстрировав свое мастерство и талант. Новогодний праздник подобного масштаба для детей защитников Отечества поручил организовать губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Спектакль прошел при полном аншлаге и подарил ребятам самые радостные эмоции. Кроме того, каждого юного зрителя ждал сладкий подарок от губернатора.

Глава региона отметил, что сегодняшний ледовый спектакль, организованный для семей наших защитников Отечества, призван в первую очередь подарить детям сказку, волшебство.

"Именно за это сегодня сражаются ваши мужья, ваши отцы, ваши сыновья, с оружием в руках отстаивают право нашей страны на независимость и право наших детей на счастливое детство. Мы постараемся, чтобы так и было, а ваши родные и близкие - настоящие мужчины и воины, конечно, герои, которыми вы по праву можете гордиться и, знаю, гордитесь", - обратился к родным и близким наших бойцов губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что военнослужащие, которые находятся на передовой сегодня, особенно нуждаются в поддержке, ждут писем и, когда эти письма приходят, порой даже от незнакомых людей, с особой теплотой перечитывают их.

"Как же важна наша поддержка, наша молитва за наших защитников Отчества!.. Знаю, что вместе мы окажем нашим парням всю необходимую помощь. И знаю, что, объединив усилия, мы обязательно победим, - подчеркнул губернатор. - Хочу пожелать всем родным и близким наших защитников крепости духа, уверенности в том, что враг будет разбит, победа будет за нами, и наши парни с победой вернутся на родную землю. Низкий поклон вам за ваших отцов, сыновей, мужей, за наших защитников Отечества".

Главные роли в спектакле исполнили Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин. "Для нас любой спектакль - это ответственность перед зрителем, а перед семьями, детьми военнослужащих - особенно", - отметил Максим Маринин перед началом ледового шоу.

На праздник вместе с детьми пришла председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии, директор фонда "Звезда и Лира", автор знаменитого на всю страну проекта "Жены героев" Екатерина Колотовкина.

"Щелкунчик" - это волшебная сказка, в которой побеждает добро. Я думаю, что совсем скоро и у нас добро победит. И это очень символично. Верим в чудо, верим в победу, верим в то, что добро победит зло. Сегодня, когда папы у многих ребят находятся на передовой, такие представления очень важны для них, для семей военнослужащих. Они объединяют и дарят волшебство. И семьи военнослужащих очень благодарны за это. Они благодарны Дмитрию Игоревичу за его заботу, пока мужья выполняют свой долг", - отметила Екатерина Колотовкина.

"Прекрасные впечатления! Спасибо большое за этот праздник! Такая поддержка очень нужна, потому что наши мужчины на передовой, и мы их ждем с нетерпением, переживаем за них", - поблагодарила Алла Решетенко, которая пришла на представление с сыном.