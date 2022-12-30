В Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в новогодние праздники

В четверг, 29 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона, руководством МВД, МЧС, отдельных министерств и ведомств.
Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования служб жизнеобеспечения, надежной работы объектов дорожного хозяйства в праздничные дни с 31 декабря по 8 января.
Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил, что уходящий 2022-й год для Самарской области заканчивается успешно. На состоявшемся накануне заседания штаба по региональному развитию заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил регион как один из лидеров жилищного и дорожного строительства, исполнения государственных программ в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
Первый вице-губернатор призвал глав муниципалитетов в оставшиеся до наступления нового года дни сосредоточиться на решении немногих нерешенных вопросов, чтобы добиться 100%-ного результата. В праздничные дни перед руководителями территорий поставлена задача по дополнительным мерам обеспечения безопасности жителей, созданию комфортных условий жизнедеятельности.
По информации начальника Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдара Мингазова, накануне январских праздников, 29 декабря, ожидается достаточно сильный снег, юго-восточный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. 30 и 31 декабря - небольшой снег, температура воздуха будет держаться в пределах -1-8 градусов. 1 января ожидается потепление до 0 градусов и небольшие осадки, а 2 января синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления: мокрый снег с налипанием, метель и сильный ветер.
Заместитель начальника полиции ГУМВД России по Самарской области Юрий Дмитриев доложил, что массовых праздничных развлекательных мероприятий в новогодние выходные в регионе не запланировано. В то же время многие жители области привычно выйдут на традиционную прогулку в новогоднюю ночь.
По прогнозам правоохранителей, массовые гулянья ожидаются в 106 общественных местах 64 населенных пунктов. В них, предположительно, примут участие около 15 тысяч граждан. В целях безопасности на площади имени Куйбышева, которую любят посещать жители областного центра, оборудуют рамки металлодетекторов и выставят дежурные посты.
Охранять покой жителей Самарской области в новогоднюю ночь выйдут 606 сотрудников органов внутренних дел, 188 добровольных народных дружинников, казаки, сотрудники частных охранных предприятий.
В ночь с 6 на 7 января на 353 объектах Русской Православной Церкви ожидаются праздничные богослужения. Обеспечивать охрану правопорядка в ходе этих мероприятий будут 1200 сотрудников полиции.
Юрий Дмитриев попросил поручить главам муниципальных образований проверить точки по продаже хвойных деревьев, привлечь максимальное количество добровольных дружин для патрулирования улиц в праздники, ввести ограничения на продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам народных гуляний, на период новогодних праздников. Предложения были одобрены участниками совещания и включены в протокол.
Круглосуточную вахту в большие новогодние выходные будут нести сотрудники регионального управления МЧС. Здесь сформирован отряд в 8 889 спасателей, задействовано 947 единиц техники. Столь же важной задачей в ведомстве считают не допустить возгораний, потому совместно с муниципалитетами сотрудники службы продолжают профилактические обходы неблагополучных семей, проводят рейды в места, где часто используются пиротехнические изделия.
"В эти дни мы традиционно уделяем большое внимание вопросам безопасности. Самое опасное, с чем мы можем столкнуться в эти дни, - это пожары. Договорились с муниципалитетами, что завершим в эти дни профилактический обход неблагополучных семей, граждан, относящихся к группам риска, еще раз черед СМИ разъясним гражданам необходимость соблюдения правил противопожарной безопасности, условия безопасного использования газового оборудования, чтобы новогодние каникулы прошли без происшествий. Очень важный вопрос - антитеррористическая защищенность объектов массового отдыха. Привлекаем к решению вопросов обеспечения безопасности силы сотрудников полиции, казаков, добровольных народных дружин, и сами граждане тоже должны быть настороже", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
В ходе совещания министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов рассказал об обеспечении надежной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетических организаций.
В праздничные дни главам муниципальных образований и руководителям профильных организаций рекомендовали обеспечить круглосуточное дежурство, дополнительно проинструктировать дежурные диспетчерские службы, повести проверку наличия запасов материально-технических ресурсов и оборудования, оперативно устранять технологические нарушения, своевременно вывозить твердые коммунальные отходы.
"На период праздников ресурсоснабжающие организации области сформировали 837 аварийных бригад, укомплектованных 1070 единицами техники", - отметил министр энергетики и ЖКХ.
"В последние годы число аварийных ситуаций на коммунальных сетях у нас сокращается, тем не менее никто от них не застрахован, в том числе в праздничные дни. Сегодня мы ставим задачей максимально сократить сроки реагирования аварийных бригад на такие происшествия, чтобы обеспечить комфортные условия для граждан в праздники", - сказал председатель областного правительства.
Руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова доложила, что в праздничные дни инспекторы службы выйдут в рейды на проверку работы управляющих компаний, деятельность которых вызвала больше всего жалоб и нареканий в уходящем году. Основное внимание инспекторов будет направлено на качество уборки снега и наледи внутри жилых кварталов.
Об обеспечении надежной работы дорожного хозяйства доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Он сообщил, что министерство организовало круглосуточное дежурство на дорогах области, в случае ухудшения погодных условий будет привлекаться дополнительная спецтехника. В целом к содержанию дорог в зимний период в области готовы, заверил Иван Пивкин.
Заместитель министра здравоохранения Сергей Вдовенко сообщил, что работа службы скорой помощи в праздничные дни организована, как обычно, в круглосуточном режиме. Вызвать неотложку можно будет с 8:00 до 20:00. Участковые педиатры, терапевты, узкие специалисты в поликлиниках будут работать по графику. Продолжат работу диагностические службы, прививочные кабинеты, травмпункты, пункты выдачи льготных лекарств.
Не оставили без внимания участники совещания и вопрос социальной поддержки населения. По словам заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олега Рубежанского, жителям региона будут своевременно предоставлены все положенные им социальные выплаты.
Всего в период с 31 декабря по 8 января самарцы получат семь различных видов выплат, в том числе ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла, компенсацию на оплату услуг ЖКХ и другие. Отдельные виды пособий будут проиндексированы. При этом никаких заявлений и обращений жителям делать не нужно, новые суммы выплат будут рассчитаны в автоматическом режиме.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.