В Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в новогодние праздники

В четверг, 29 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона, руководством МВД, МЧС, отдельных министерств и ведомств.

Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования служб жизнеобеспечения, надежной работы объектов дорожного хозяйства в праздничные дни с 31 декабря по 8 января.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил, что уходящий 2022-й год для Самарской области заканчивается успешно. На состоявшемся накануне заседания штаба по региональному развитию заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил регион как один из лидеров жилищного и дорожного строительства, исполнения государственных программ в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Первый вице-губернатор призвал глав муниципалитетов в оставшиеся до наступления нового года дни сосредоточиться на решении немногих нерешенных вопросов, чтобы добиться 100%-ного результата. В праздничные дни перед руководителями территорий поставлена задача по дополнительным мерам обеспечения безопасности жителей, созданию комфортных условий жизнедеятельности.

По информации начальника Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдара Мингазова, накануне январских праздников, 29 декабря, ожидается достаточно сильный снег, юго-восточный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. 30 и 31 декабря - небольшой снег, температура воздуха будет держаться в пределах -1-8 градусов. 1 января ожидается потепление до 0 градусов и небольшие осадки, а 2 января синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления: мокрый снег с налипанием, метель и сильный ветер.

Заместитель начальника полиции ГУМВД России по Самарской области Юрий Дмитриев доложил, что массовых праздничных развлекательных мероприятий в новогодние выходные в регионе не запланировано. В то же время многие жители области привычно выйдут на традиционную прогулку в новогоднюю ночь.

По прогнозам правоохранителей, массовые гулянья ожидаются в 106 общественных местах 64 населенных пунктов. В них, предположительно, примут участие около 15 тысяч граждан. В целях безопасности на площади имени Куйбышева, которую любят посещать жители областного центра, оборудуют рамки металлодетекторов и выставят дежурные посты.

Охранять покой жителей Самарской области в новогоднюю ночь выйдут 606 сотрудников органов внутренних дел, 188 добровольных народных дружинников, казаки, сотрудники частных охранных предприятий.

В ночь с 6 на 7 января на 353 объектах Русской Православной Церкви ожидаются праздничные богослужения. Обеспечивать охрану правопорядка в ходе этих мероприятий будут 1200 сотрудников полиции.

Юрий Дмитриев попросил поручить главам муниципальных образований проверить точки по продаже хвойных деревьев, привлечь максимальное количество добровольных дружин для патрулирования улиц в праздники, ввести ограничения на продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам народных гуляний, на период новогодних праздников. Предложения были одобрены участниками совещания и включены в протокол.

Круглосуточную вахту в большие новогодние выходные будут нести сотрудники регионального управления МЧС. Здесь сформирован отряд в 8 889 спасателей, задействовано 947 единиц техники. Столь же важной задачей в ведомстве считают не допустить возгораний, потому совместно с муниципалитетами сотрудники службы продолжают профилактические обходы неблагополучных семей, проводят рейды в места, где часто используются пиротехнические изделия.

"В эти дни мы традиционно уделяем большое внимание вопросам безопасности. Самое опасное, с чем мы можем столкнуться в эти дни, - это пожары. Договорились с муниципалитетами, что завершим в эти дни профилактический обход неблагополучных семей, граждан, относящихся к группам риска, еще раз черед СМИ разъясним гражданам необходимость соблюдения правил противопожарной безопасности, условия безопасного использования газового оборудования, чтобы новогодние каникулы прошли без происшествий. Очень важный вопрос - антитеррористическая защищенность объектов массового отдыха. Привлекаем к решению вопросов обеспечения безопасности силы сотрудников полиции, казаков, добровольных народных дружин, и сами граждане тоже должны быть настороже", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В ходе совещания министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов рассказал об обеспечении надежной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетических организаций.

В праздничные дни главам муниципальных образований и руководителям профильных организаций рекомендовали обеспечить круглосуточное дежурство, дополнительно проинструктировать дежурные диспетчерские службы, повести проверку наличия запасов материально-технических ресурсов и оборудования, оперативно устранять технологические нарушения, своевременно вывозить твердые коммунальные отходы.

"На период праздников ресурсоснабжающие организации области сформировали 837 аварийных бригад, укомплектованных 1070 единицами техники", - отметил министр энергетики и ЖКХ.

"В последние годы число аварийных ситуаций на коммунальных сетях у нас сокращается, тем не менее никто от них не застрахован, в том числе в праздничные дни. Сегодня мы ставим задачей максимально сократить сроки реагирования аварийных бригад на такие происшествия, чтобы обеспечить комфортные условия для граждан в праздники", - сказал председатель областного правительства.

Руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова доложила, что в праздничные дни инспекторы службы выйдут в рейды на проверку работы управляющих компаний, деятельность которых вызвала больше всего жалоб и нареканий в уходящем году. Основное внимание инспекторов будет направлено на качество уборки снега и наледи внутри жилых кварталов.

Об обеспечении надежной работы дорожного хозяйства доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Он сообщил, что министерство организовало круглосуточное дежурство на дорогах области, в случае ухудшения погодных условий будет привлекаться дополнительная спецтехника. В целом к содержанию дорог в зимний период в области готовы, заверил Иван Пивкин.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Вдовенко сообщил, что работа службы скорой помощи в праздничные дни организована, как обычно, в круглосуточном режиме. Вызвать неотложку можно будет с 8:00 до 20:00. Участковые педиатры, терапевты, узкие специалисты в поликлиниках будут работать по графику. Продолжат работу диагностические службы, прививочные кабинеты, травмпункты, пункты выдачи льготных лекарств.

Не оставили без внимания участники совещания и вопрос социальной поддержки населения. По словам заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олега Рубежанского, жителям региона будут своевременно предоставлены все положенные им социальные выплаты.

Всего в период с 31 декабря по 8 января самарцы получат семь различных видов выплат, в том числе ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла, компенсацию на оплату услуг ЖКХ и другие. Отдельные виды пособий будут проиндексированы. При этом никаких заявлений и обращений жителям делать не нужно, новые суммы выплат будут рассчитаны в автоматическом режиме.