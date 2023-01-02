В Самаре прохожий ударил нетрезвого оппонента ножом в грудь

Сотрудники полиции Самары задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 18-летнего молодого человека. Как удалось выяснить полицейским, ночью, около круглосуточного магазина на ул. Партизанской потерпевший, будучи нетрезвым, повздорил с прохожим. Когда словесная перепалка переросла в драку, незнакомец ударил парня в грудь предметом, похожим на нож. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.
Оперативники установили личность и задержали злоумышленника. Мужчина признал свою вину и пояснил, что перочинный нож, которым ударил оппонента, он выбросил. Нож мужчина хранил и использовал на работе, для разрезания упаковок.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.