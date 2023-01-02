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Преступления Происшествия

В Самаре прохожий ударил нетрезвого оппонента ножом в грудь

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 18-летнего молодого человека. Как удалось выяснить полицейским, ночью, около круглосуточного магазина на ул. Партизанской потерпевший, будучи нетрезвым, повздорил с прохожим. Когда словесная перепалка переросла в драку, незнакомец ударил парня в грудь предметом, похожим на нож. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Оперативники установили личность и задержали злоумышленника. Мужчина признал свою вину и пояснил, что перочинный нож, которым ударил оппонента, он выбросил. Нож мужчина хранил и использовал на работе, для разрезания упаковок.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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