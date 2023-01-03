В Челно-Вершинском районе бомж-рецидивист напал на сельчанку

В полицию Челно-Вершинского района обратилась 74-летняя женщина, которая сообщила, что несколько минут назад стала жертвой грабителя. На сельской улице возле одного из домов мужчина нанес ей удар по голове и, когда она упала, выхватил из рук сумку.
Потерпевшая рассказала, что видела нападавшего незадолго до происшествия — мужчина без определенного места жительства выполнял несложные ремонтные работы в доме у ее подруги.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения подозреваемого. В течение нескольких часов ранее судимого за побои и насильственные действия сексуального характера 61-летнего мужчину задержали в одном из домов в с. Челно-Вершины.
В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что ему нужны были деньги, поэтому он пошел на преступление. Деньги потратил в ближайшем магазине на алкоголь, а сумку и кошелек потерпевшей выкинул, убегая с места происшествия.
Следственной группой ОМВД России по Челно-Вершинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.