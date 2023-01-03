16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Многодетный житель Елховского района стал фигурантом уголовного дела за прописанных в разрушенном доме мигрантов В Тольятти задержан водитель, который купил водительское удостоверение в Интернете В Челно-Вершинском районе бомж-рецидивист напал на сельчанку В Самаре прохожий ударил нетрезвого оппонента ножом в грудь В Тольятти задержан владелец фирмы-однодневки

Преступления Происшествия

В Челно-Вершинском районе бомж-рецидивист напал на сельчанку

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Челно-Вершинского района обратилась 74-летняя женщина, которая сообщила, что несколько минут назад стала жертвой грабителя. На сельской улице возле одного из домов мужчина нанес ей удар по голове и, когда она упала, выхватил из рук сумку.

Потерпевшая рассказала, что видела нападавшего незадолго до происшествия — мужчина без определенного места жительства выполнял несложные ремонтные работы в доме у ее подруги.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения подозреваемого. В течение нескольких часов ранее судимого за побои и насильственные действия сексуального характера 61-летнего мужчину задержали в одном из домов в с. Челно-Вершины.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что ему нужны были деньги, поэтому он пошел на преступление. Деньги потратил в ближайшем магазине на алкоголь, а сумку и кошелек потерпевшей выкинул, убегая с места происшествия.

Следственной группой ОМВД России по Челно-Вершинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5