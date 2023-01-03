В Тольятти задержан водитель, который купил водительское удостоверение в Интернете

На посту КПП "Рубеж" по ул. Магистральной в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль КIA Ceed. 34-летний водитель предъявил документы, подлинность которых вызвала сомнение у правоохранителей.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу. В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".