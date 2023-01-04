До конца января в Самаре можно сдать ели на переработку

В Самаре акции по переработке деревьев проходят уже четвертый год подряд. Для удобства жителей сбор осуществляется со всех 4,5 тысяч контейнерных площадок.

После праздников в России сотни тысяч елок попадают на полигоны. Деревья разлагаются десятилетиями, выделяя в атмосферу углекислый газ и опасный метан. Акции по сбору и переработке елок проводятся только в некоторых российских регионах.

В Самаре елки также можно оставить на открытой парковке "МЕГА Самара" возле сортировочной станции: 14, 15, 21, 22, 28, 29 января с 11:00 до 17:00. В феврале деревья будут переданы ЭкоСтройРесурсу для переработки.

После переработки новогодние елки превращаются в щепки, которые можно использовать в сельском хозяйстве, на даче или для обустройства вольеров, где содержатся животные, а также для благоустройства территорий.

Этой зимой хвойную щепу ждут в конных клубах "Престиж" и "Будённовец". Оставшийся материал, как обычно, раздадут жителям областной столицы. Бункер с экосырьем ЭкоСтройРесурс доставит на задний двор центрального офиса на Сердобской, 8.