В Шенталинском районе за угрозу убийством на студента заведено уголовное дело

В декабре 2022 г. в полицию Шенталинского района поступил звонок от местной 20-летней жительницы, которая пояснила, что ее брат угрожает ей убийством. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу.
Выяснилось, что между заявительницей и ее 19-летним братом-студентом произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры молодой человек схватил сестру за шею и высказал в ее адрес угрозы убийством. Угрозу она восприняла как реально опасную для жизни и здоровья.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции. В ходе опроса ранее не судимый молодой человек сознался в содеянном.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.