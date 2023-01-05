В Шенталинском районе за угрозу убийством на студента заведено уголовное дело

В декабре 2022 г. в полицию Шенталинского района поступил звонок от местной 20-летней жительницы, которая пояснила, что ее брат угрожает ей убийством. Сотрудник дежурной части незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Выяснилось, что между заявительницей и ее 19-летним братом-студентом произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры молодой человек схватил сестру за шею и высказал в ее адрес угрозы убийством. Угрозу она восприняла как реально опасную для жизни и здоровья.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции. В ходе опроса ранее не судимый молодой человек сознался в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.