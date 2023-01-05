На ул. Волгина в Самаре обнаружена лаборатория по производству наркотиков

Сотрудникам наркоконтроля поступила информация о том, что ранее не судимый 33-летний житель Самары причастен к незаконному обороту наркотических средств.
Полицейские установили, что мужчина является владельцем помещения, расположенного на ул. Волгина, которое представляло собой двухэтажное здание с гаражом на первом этаже и комнатой для проживания на втором.
В присутствии понятых полицейские провели осмотр помещений, обнаружили и изъяли оборудование, с помощью которого мужчина выращивал растения: лампы, контейнеры, различные датчики, банки с удобрениями, а также 39 кустов растений. Экспертиза установила, что растения являются коноплей. Также в ходе обысковых мероприятий оперативники обнаружили и изъяли у мужчины уже высушенные части растений семейства Canabis общей массой более 150 граммов.
Ранее не судимому, безработному жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1. ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" и ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.