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Преступления Происшествия

На ул. Волгина в Самаре обнаружена лаборатория по производству наркотиков

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудникам наркоконтроля поступила информация о том, что ранее не судимый 33-летний житель Самары причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Полицейские установили, что мужчина является владельцем помещения, расположенного на ул. Волгина, которое представляло собой двухэтажное здание с гаражом на первом этаже и комнатой для проживания на втором.

В присутствии понятых полицейские провели осмотр помещений, обнаружили и изъяли оборудование, с помощью которого мужчина выращивал растения: лампы, контейнеры, различные датчики, банки с удобрениями, а также 39 кустов растений. Экспертиза установила, что растения являются коноплей. Также в ходе обысковых мероприятий оперативники обнаружили и изъяли у мужчины уже высушенные части растений семейства Canabis общей массой более 150 граммов.

Ранее не судимому, безработному жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1. ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" и ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

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