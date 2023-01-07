В Железнодорожном районе Самары задержан 18-летний продавец наркотиков

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый, безработный 18-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки полученной информации сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали молодого человека во дворе дома, расположенного на ул. Революционной в областном центре.

В присутствии понятых у молодого человека изъяли из бокового наружного кармана куртки сверток с порошкообразным веществом. В ходе досмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, полицейские изъяли весы и полимерные пакеты.

Изъятый сверток направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство - мефедрон, общей массой 197 г, что относится к крупному размеру.

В ходе опроса молодой человек пояснил, что хранил наркотики с целью дальнейшей реализации на территории города.

В отношении жителя Самары отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемому, по ходатайству органа следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции призывают граждан быть неравнодушными и обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств просит сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 102.