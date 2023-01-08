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Преступления Происшествия

В Тольятти мужчина украл планшет у приятеля с автомойки

ТОЛЬЯТТИ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение местного жителя о том, что у него похитили планшет. Заявитель оценил ущерб на общую сумму более 11 тыс. рублей.

Оперативный дежурный уточнил у мужчины приметы и личные данные злоумышленника, а также описание похищенного, после чего ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу ближайшие экипажи наружных служб и следственно-оперативную группу.

Прибывшие на место происшествии сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев.

При опросе 45-летний заявитель сообщил, что работает автомойщиком. Находясь на рабочем месте в одной из городских автомоек, расположенной на ул. Матросова, к нему зашел знакомый и обратился за помощью.

Мужчина сообщил, что ему срочно нужно позвонить, а сотовый телефон разрядился. Потерпевший передал свой планшет приятелю и не возражал, когда тот, для приватности разговора, вышел из автомойки на улицу.

Через некоторое время тольяттинец понял, что знакомый просто скрылся с его гаджетом в неизвестном направлении и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в одном из скверов города и доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Задержанный 38-летний мужчина был ранее судим за имущественные преступления. Свою вину в совершении противоправного деяния он признал и пояснил, что решил похитить планшет знакомого, чтобы поправить свое финансовое положение. Похищенное имущество он сдал в ломбард за 5 тыс. рублей, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции установили местонахождения планшетного компьютера, изъяли и вернули законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, Следственного управления У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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