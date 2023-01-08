В Тольятти мужчина украл планшет у приятеля с автомойки

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение местного жителя о том, что у него похитили планшет. Заявитель оценил ущерб на общую сумму более 11 тыс. рублей.
Оперативный дежурный уточнил у мужчины приметы и личные данные злоумышленника, а также описание похищенного, после чего ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу ближайшие экипажи наружных служб и следственно-оперативную группу.
Прибывшие на место происшествии сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев.
При опросе 45-летний заявитель сообщил, что работает автомойщиком. Находясь на рабочем месте в одной из городских автомоек, расположенной на ул. Матросова, к нему зашел знакомый и обратился за помощью.
Мужчина сообщил, что ему срочно нужно позвонить, а сотовый телефон разрядился. Потерпевший передал свой планшет приятелю и не возражал, когда тот, для приватности разговора, вышел из автомойки на улицу.
Через некоторое время тольяттинец понял, что знакомый просто скрылся с его гаджетом в неизвестном направлении и обратился за помощью в полицию.
Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении.
В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в одном из скверов города и доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Задержанный 38-летний мужчина был ранее судим за имущественные преступления. Свою вину в совершении противоправного деяния он признал и пояснил, что решил похитить планшет знакомого, чтобы поправить свое финансовое положение. Похищенное имущество он сдал в ломбард за 5 тыс. рублей, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.
Сотрудники полиции установили местонахождения планшетного компьютера, изъяли и вернули законному владельцу.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, Следственного управления У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.