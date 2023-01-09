16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарского адвоката Юлию Туманову хотят отдать под суд за мошенничество Бастрыкин поручил возбудить дело на мигрантов, глумившихся над жительницей Самары В Тольятти мужчина украл планшет у приятеля с автомойки В Железнодорожном районе Самары задержан 18-летний продавец наркотиков Рецидивист из Сызрани вырвал из рук пенсионерки сумку с деньгами

Преступления Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело на мигрантов, глумившихся над жительницей Самары

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову возбудить уголовное дело по информации о совершенных мигрантами из Средней Азии противоправных действиях в отношении девушки в Самаре. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Ранее в соцсети было опубликовано видео с участием двух выходцев из Средней Азии и девушки, находящейся в бессознательном состоянии. Мигранты совершали противоправные действия в отношении жертвы и подвергали ее унижениям.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах", — отмечается в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, что в соцсетях появились ролики с извинениями мигрантов, которые были задержаны полицией.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5