Бастрыкин поручил возбудить дело на мигрантов, глумившихся над жительницей Самары

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову возбудить уголовное дело по информации о совершенных мигрантами из Средней Азии противоправных действиях в отношении девушки в Самаре. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
Ранее в соцсети было опубликовано видео с участием двух выходцев из Средней Азии и девушки, находящейся в бессознательном состоянии. Мигранты совершали противоправные действия в отношении жертвы и подвергали ее унижениям.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах", — отмечается в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Отметим, что в соцсетях появились ролики с извинениями мигрантов, которые были задержаны полицией.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.