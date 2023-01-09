Бастрыкин поручил возбудить дело на мигрантов, глумившихся над жительницей Самары

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову возбудить уголовное дело по информации о совершенных мигрантами из Средней Азии противоправных действиях в отношении девушки в Самаре. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Ранее в соцсети было опубликовано видео с участием двух выходцев из Средней Азии и девушки, находящейся в бессознательном состоянии. Мигранты совершали противоправные действия в отношении жертвы и подвергали ее унижениям.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах", — отмечается в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, что в соцсетях появились ролики с извинениями мигрантов, которые были задержаны полицией.