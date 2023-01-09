"Крылья Советов" взяли на сборы защитника ЦСКА Дмитрия Каптиловича

"Крылья Советов" взяли на первый сбор, который пройдет в Турции, 19-летнего защитника ЦСКА Дмитрия Каптиловича, сообщает сайт самарского клуба. Также с "Крыльями" будет тренироваться полузащитник самарцев Никита Салтыков, выступающий на правах аренды за "Звезду" из Санкт-Петербурга.

Всего на первый сбор тренерский штаб взял 31 футболиста:

вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Даниил Веселов;

защитники: Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Александр Солдатенков, Матео Барач, Андрей Цорн, Дмитрий Каптилович, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Владислав Тепляков;

полузащитники: Александр Коваленко, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Артем Соколов, Роман Ежов, Александр Чиркович, Данил Липовой, Расиль Асайдулин, Амар Рахманович, Владимир Хубулов, Никита Салтыков;

нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Никита Хлусов, Егор Тоцкий, Дмитрий Цыпченко.

Вместе с основной командой на сбор отправятся футболисты молодёжного состава Даниил Веселов, Андрей Цорн, Владислав Тепляков, Расиль Асайдулин, Егор Тоцкий.

Денис Якуба, получивший травму в кубковом матче со "Спартаком", отправился на обследование в Германию. После него медицинский штаб "Крыльев" определит программу лечения игрока.

Дмитрий Иванисеня проходит дополнительную реабилитацию после восстановления от травмы и присоединится к команде в конце первого или в начале второго сбора.

Первый сбор продлится до 19 января. На нем запланировано два матча — 17 января "Крылья" сыграют с азербайджанским "Сумгаитом", а 19 января - с венгерским "Сегедом".