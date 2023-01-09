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Футбол Спорт

"Крылья Советов" взяли на сборы защитника ЦСКА Дмитрия Каптиловича

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" взяли на первый сбор, который пройдет в Турции, 19-летнего защитника ЦСКА Дмитрия Каптиловича, сообщает сайт самарского клуба. Также с "Крыльями" будет тренироваться полузащитник самарцев Никита Салтыков, выступающий на правах аренды за "Звезду" из Санкт-Петербурга.

Фото: pfc-cska.com

Всего на первый сбор тренерский штаб взял 31 футболиста:

вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Даниил Веселов;

защитники: Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Александр Солдатенков, Матео Барач, Андрей Цорн, Дмитрий Каптилович, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Владислав Тепляков;

полузащитники: Александр Коваленко, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Артем Соколов, Роман Ежов, Александр Чиркович, Данил Липовой, Расиль Асайдулин, Амар Рахманович, Владимир Хубулов, Никита Салтыков;

нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Никита Хлусов, Егор Тоцкий, Дмитрий Цыпченко.

Вместе с основной командой на сбор отправятся футболисты молодёжного состава Даниил Веселов, Андрей Цорн, Владислав Тепляков, Расиль Асайдулин, Егор Тоцкий.

Денис Якуба, получивший травму в кубковом матче со "Спартаком", отправился на обследование в Германию. После него медицинский штаб "Крыльев" определит программу лечения игрока.

Дмитрий Иванисеня проходит дополнительную реабилитацию после восстановления от травмы и присоединится к команде в конце первого или в начале второго сбора.

Первый сбор продлится до 19 января. На нем запланировано два матча — 17 января "Крылья" сыграют с азербайджанским "Сумгаитом", а 19 января - с венгерским "Сегедом".

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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