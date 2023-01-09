АвтоВАЗ возобновил производство после каникул

АвтоВАЗ возобновил производство после новогодних каникул в штатном режиме, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев.

"Все вышли на работу. Производство работает в штатном режиме", — сказал Зайцев.

Ранее Зайцев проинформировал, что с 9 января по 26 февраля подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей Granta и на платформе В0, будут работать с понедельника по субботу в две смены, Niva — с понедельника по субботу в одну смену. В профсоюзе уточняли, что для сотрудников работа предусмотрена по графикам сменности пять дней в неделю и со скользящим выходным днем среди недели.