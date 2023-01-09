Россияне стали более аккуратно эксплуатировать гаджеты — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Так, по итогам 2022 года число обращений в компанию в связи с поломкой техники снизилось на 40% по сравнению с 2021 годом.

Самыми частыми страховыми случаями традиционно были разбитые дисплеи и попадание воды в гаджеты, а также кражи. Кроме того, ВСК составила топ самых курьезных происшествий с техникой россиян за прошедший год.

По итогам 2022 года большинство обращений в связи с поломкой техники — 84% — было связано со смартфонами. Реже россияне ломали планшеты (3,4%) и телевизоры (3%), а также ноутбуки, smart-часы, наушники, электросамокаты и пр. (менее 1% каждый).

Всего по итогам 2022 года средний размер выплаты в связи с поломкой техники составил более 15 тыс. рублей, это на 10% больше, чем в прошлом году. Самая крупная компенсация — 195 тыс. рублей — была выплачена в связи с поломкой телевизора.

Причиной сразу нескольких курьезных страховых происшествий стали уличные животные и домашние питомцы. Например, один московский кот опрокинул лампу на монитор ноутбука, другой — просто уронил компьютер со стола, собака 39-летнего жителя столицы прогрызла его смартфон. А в квартиру другого 40-летнего москвича с улицы влетела птица, разбив угол телевизора.

Чаще всего поломка техники связана с банальной неосторожностью. Житель Перми, например, просто уронил телефон в лунку во время рыбалки. Другой клиент ВСК выронил свой смартфон с 5 этажа.

Нередко гаджеты ломаются в результате наезда авто. В прошедшем году сразу две россиянки переехали свои смартфоны на автомобиле.