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Страхование Финансы

Чаще всего у россиян в 2022 году ломались смартфоны и телевизоры, средняя стоимость ремонта гаджета — 15 тыс. рублей

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне стали более аккуратно эксплуатировать гаджеты — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Так, по итогам 2022 года число обращений в компанию в связи с поломкой техники снизилось на 40% по сравнению с 2021 годом.

Самыми частыми страховыми случаями традиционно были разбитые дисплеи и попадание воды в гаджеты, а также кражи. Кроме того, ВСК составила топ самых курьезных происшествий с техникой россиян за прошедший год. 

По итогам 2022 года большинство обращений в связи с поломкой техники — 84% — было связано со смартфонами. Реже россияне ломали планшеты (3,4%) и телевизоры (3%), а также ноутбуки, smart-часы, наушники, электросамокаты и пр. (менее 1% каждый).

Всего по итогам 2022 года средний размер выплаты в связи с поломкой техники составил более 15 тыс. рублей, это на 10% больше, чем в прошлом году. Самая крупная компенсация — 195 тыс. рублей — была выплачена в связи с поломкой телевизора.

Причиной сразу нескольких курьезных страховых происшествий стали уличные животные и домашние питомцы. Например, один московский кот опрокинул лампу на монитор ноутбука, другой — просто уронил компьютер со стола, собака 39-летнего жителя столицы прогрызла его смартфон. А в квартиру другого 40-летнего москвича с улицы влетела птица, разбив угол телевизора.

Чаще всего поломка техники связана с банальной неосторожностью. Житель Перми, например, просто уронил телефон в лунку во время рыбалки. Другой клиент ВСК выронил свой смартфон с 5 этажа.

Нередко гаджеты ломаются в результате наезда авто. В прошедшем году сразу две россиянки переехали свои смартфоны на автомобиле.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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