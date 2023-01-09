Россияне стали более аккуратно эксплуатировать гаджеты — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Так, по итогам 2022 года число обращений в компанию в связи с поломкой техники снизилось на 40% по сравнению с 2021 годом.
Самыми частыми страховыми случаями традиционно были разбитые дисплеи и попадание воды в гаджеты, а также кражи. Кроме того, ВСК составила топ самых курьезных происшествий с техникой россиян за прошедший год.
По итогам 2022 года большинство обращений в связи с поломкой техники — 84% — было связано со смартфонами. Реже россияне ломали планшеты (3,4%) и телевизоры (3%), а также ноутбуки, smart-часы, наушники, электросамокаты и пр. (менее 1% каждый).
Всего по итогам 2022 года средний размер выплаты в связи с поломкой техники составил более 15 тыс. рублей, это на 10% больше, чем в прошлом году. Самая крупная компенсация — 195 тыс. рублей — была выплачена в связи с поломкой телевизора.
Причиной сразу нескольких курьезных страховых происшествий стали уличные животные и домашние питомцы. Например, один московский кот опрокинул лампу на монитор ноутбука, другой — просто уронил компьютер со стола, собака 39-летнего жителя столицы прогрызла его смартфон. А в квартиру другого 40-летнего москвича с улицы влетела птица, разбив угол телевизора.
Чаще всего поломка техники связана с банальной неосторожностью. Житель Перми, например, просто уронил телефон в лунку во время рыбалки. Другой клиент ВСК выронил свой смартфон с 5 этажа.
Нередко гаджеты ломаются в результате наезда авто. В прошедшем году сразу две россиянки переехали свои смартфоны на автомобиле.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.