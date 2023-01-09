ВСК застраховала автомобили Департамента ГОЧСиПБ

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 870 транспортных средств. Стоимость контракта составила более 2,3 млн рублей.

Департамент ГОЧСиПБ является функциональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по реализации государственной политики в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Москвы, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.