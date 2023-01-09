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Преступления Происшествия

В Сызрани задержали подозреваемого в попытке подкупить лесничего

СЫЗРАНЬ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани возбудили уголовное дело о взятке. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с декабря 2021 г. по август 2022 г. подозреваемый передал мастеру леса Рачейского лесничества 31 тыс. рублей. За эти деньги сотрудник лесничества должен был принимать выполненные лесохозяйственные мероприятия и участи после окончания лесозаготовительных работ.

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