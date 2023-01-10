Компания "Фрост" использует открывшиеся возможности

Более 26 лет тольяттинская компания "Фрост" занимается разработкой и производством автомобильных климатических систем. Это их кондиционеры на рубеже тысячелетий первые появились на вазовских "девятках" и "десятках". Это они производили и поставляли комплектующие для систем кондиционирования не только для Волжского автозавода, но и для УАЗа, ГАЗа, Джи Эм-АвтоВАЗ, многих других автопроизводителей и сборочных производств.

Время больших перемен

Последние три года были для руководства "Фроста" и его коллектива непростым временем. Пандемия коронавируса и начало СВО на Украине внесли серьезные коррективы в деятельность всего мирового автопрома. Сперва на выдохе пережили снижение объемов производства и продаж новых машин, что не могло не отразиться плачевно и на деятельности поставщиков. Потом введение западных санкций, закрытие производств и уход из России части автомобильных брендов. Но времена глобальных перемен — не повод сдаваться и опускать руки. Зачастую они открывают для людей и компаний новые возможности. Главное — суметь воспользоваться предоставленным шансом.

Финансовый директор ООО "Фрост" Александр Масягин уверен, что весной этого года наше государство сделало все возможное, применило максимум финансовых инструментов, чтобы в период экономического шторма российские производства остались на плаву. Время показало, что эта стратегия была верна.

В предельно сжатые сроки

Летом этого года после прихода на АВТОВАЗ нового руководства была сделана ставка на формирование пула российских поставщиков автокомпонентов. "Фрост" стал одним из участников этого проекта. Работать пришлось в предельно сжатые сроки. Параллельно — трудиться над установкой, отладкой и запуском нового оборудования, которое предприятие смогло приобрести благодаря беспрецедентной помощи АВТОВАЗа: завод авансировал поставки "Фроста" и помог с рабочими кадрами.

"С момента заключения долгосрочного договора с автозаводом до поставок первой серийной продукции прошло всего два месяца. Первая партия была отправлена на завод 15 ноября 2022 года. Для сравнения: западным разработчикам для реализации подобного проекта потребовалось около двух лет. И сегодня наши цеха работают в две полные смены сразу в нескольких режимах: монтажа оборудования, отладки, запуска и производства. Весь процесс должен быть завершен к февралю — марту 2023 года. Большое общее дело, на реализацию которого сегодня работают инженеры, технологи, монтажники обеих компаний. И оно жизненно необходимо сегодня как АВТОВАЗу, так и "Фросту", — рассказал коммерческий директор ООО "Фрост" Артур Каспаров.

При этом стоимость продукции тольяттинской компании ощутимо ниже ее западных аналогов. Оптимальную цену на автокомпоненты для автомобильных климатических систем удается удерживать за счет недорогого российского сырья и минимальных издержек на логистику. Ведь производство "Фроста" расположено буквально под боком у Волжского автозавода на территории Индустриального парка. Да и само предприятие полностью интегрировано в вазовскую систему: единые стандарты качества, производственные нормативы, режим труда, вплоть до питания сотрудников в заводских столовых.

Наладчик на вес золота

На данный момент одна из наиболее горячих потребностей производителя автомобильных климатических систем — квалифицированный персонал, который готов осваивать и работать на современном оборудовании. До поры до времени выручал АВТОВАЗ. Его специалисты помогали монтировать и настраивать новую производственную линию. Но это пока вазовские конвейеры трудились не в полную силу. У тольяттинского автогиганта большие планы на 2023 год. Производственный план определен в 400 тысяч автомобилей. Уже в феврале грозят вернуть на конвейер рабочие субботы. А значит, и "Фросту" потребуются больше специалистов, особенно на производстве ждут операторов станков с ЧПУ и слесарей МСР.

Руководство компании готово инвестировать не только в новые разработки и современное оборудование, но и в перспективные кадры. "Фросту", наверное, как никогда ранее требуются в большом количестве рабочие руки и светлые головы — люди, готовые не просто "ходить на работу", но желающие учиться новому, осваивать современные технологии и оборудование, расти в своих умениях и навыках и помогать своему предприятию развиваться.

Кстати, с недавних пор в нашей губернии действует закон "О молодом специалисте в Самарской области", согласно которому выпускникам профессиональных учебных заведений полагается денежная выплата в размере до 145 512 рублей. Но при условии, что он после завершения обучения в течение 6 месяцев трудоустроится по специальности, вошедшей в перечень востребованных профессий. В этот перечень входят оператор станков с ЧПУ, ПУ, оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, токарь, слесарь по КИПиА, слесарь-инструментальщик, наладчик технологического оборудования, электромонтажник-наладчик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, аппаратчики различной спецификации. И это не полный перечень. Для оформления выплаты молодому специалисту необходимо не позднее 12 месяцев со дня трудоустройства обратиться в ГКУ СО Центр занятости населения.

"На протяжении нескольких десятилетий российское производство, имея грандиозный потенциал, постоянно находилось в роли догоняющего, — рассказывает финансовый директор ООО "Фрост" Александр Масягин. — Теперь у нас появилась возможность кардинально изменить ситуацию. И мы сделаем все, чтобы не упустить этот шанс".

ООО "Фрост" является одним из резидентов технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Компания включена в реестр инновационных предприятий, является правообладателем более десятка патентов на собственные разработки и изобретения.