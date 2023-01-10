Бассейн и зимний сад: в Самаре на продажу выставили заводоуправление "Волгабурмаша"

В Самаре на продажу выставлено трехэтажное здание заводоуправления "Волгабурмаша" (ВБМ) на Грозненской, 1 за 24,5 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на "Авито".

Площадь объекта — 2,4 тыс. кв. м. Внутри обустроена кабинетная система, столовая, сауна, бассейн и зимний сад. Снаружи — 20 парковочных мест.

Также в начале этого года на "Авито" повторно разместили объявление о продаже производственного корпуса ВБМ на 14,8 тыс. кв. м за 69,9 млн рублей. 13 декабря его выставляли вместе с инженерным корпусом (около 4,4 тыс. кв.м) и заводоуправлением.

По данным ЕГРН собственником здания заводоуправления с 2017 г. вступает Сергей Рыжков. Он же в 2016 г. купил с торгов инженерный и производственный корпус за 4,1 и 12 млн рублей.

Напомним, в марте 2014 г. в отношении ОАО "Волгабурмаш" запустили процедуру банкротства. Одним из крупнейших кредиторов выступал банк "Зенит". Для сохранения производства в 2015 г. было создано одноименное АО. Компания работала на той же площадке и без учета долгов прежнего юрлица.

По данным ИАС Seldon.Basis, Сергей Рыжков выступает учредителем и руководителем самарских ООО "Инициатива" (специализируется на вложениях в ценные бумаги) и ООО "Мой город" (управление недвижимостью). Также ему принадлежит доля в 79,2% в ООО "Алексеевское", владеющем свинофермой в с. Сырейка Кинельского района.