"Росгосстрах" и Travelata.ru рассказали, где россияне провели новогодние праздники

В число самых популярных у россиян новогодних направлений вошли Египет (29%), российские регионы (19%), Таиланд (15%), Турция и ОАЭ (по 14%). Такую информацию предоставили СК "Росгосстрах" и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru. Средний чек за тур на курорты Египта составил 141 тысячу рублей (в прошлом году — 111 тысяч рублей), а самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд — 231 тысяча рублей.

Среди российских направлений лидируют Санкт-Петербург (11%) и сразу несколько районов Сочи: Имеретинский (23%), Адлер (11%), Сочи-Центр (10%) и Красная поляна (9%). Средний чек по данным турам варьировался от 44 до 59 тысяч рублей. Самым высокий стал средний чек за тур на Красную поляну. Он составил 120 тысяч рублей.

В основном для жилья россияне выбирали отели 5* (30%) и 4* (32%). Интересно, что в прошлом году отдыхающих в отелях таких категорий было больше — 41% и 36% соответственно.

Согласно статистике, проживание с завтраками стало самым популярным среди типов питания в отелях — 35%. Еще треть россиян выбирали вариант "все включено".

Путешествовали в новогодние праздники россияне в основном парами (59%), в одиночестве (18%) или парами с детьми (14%). Средняя продолжительность тура составила 8 ночей.

Глубина бронирования на новогодние праздники составила 32 дня.

Что касается индивидуальных путешествий, то, по статистике "Росгосстраха", в эти новогодние праздники россияне путешествовали по России (58,9%), Белоруссии (12,6%), съездили в Объединенные Арабские Эмираты (6,9%), Турцию (6,5%) и страны Шенгена (6%). Самостоятельные поездки россиян на Новый год традиционно были семьями, по 2-3 человека.

Самым распространённым риском в полисах для новогодних путешествий была "медицина", предусматривающая амбулаторное и стационарное лечение, экстренную стоматологию, транспортировку к врачу и постоянному месту жительства, включая сопровождение медперсоналом, и др. Далее следуют риски "несчастный случай" и "отмена поездки". Наименьшим спросом в новогодние каникулы пользовалось страхование гражданской ответственности и багажа.

Многие российские туристы расширили наполнение полиса ВЗР дополнительными опциями. В 70% полисов была включена опция "активный отдых", в 20% полисов — "алкогольное опьянение", 10% полисов дополнены опцией "хроническое заболевание" и 5% полисов — "пляжный отдых".

Россияне на новогоднем отдыхе чаще всего обращались за медицинской помощью по страховке в связи с вирусными и простудными заболеваниями (около 30% обращений). Также очень часто они получали в новогодние каникулы различные травмы — ушибы, переломы, ссадины и растяжения. Такие жалобы фигурировали в 22% обращений к врачам. Еще около 10% обращений были связаны с болезнями ЖКТ.