Каждый пятый в России готов потратить на услуги страхования больше 50 тысяч рублей

Страховой Дом ВСК и Финансовый маркетплейс Сравни узнали, что россияне не ожидают существенного снижения рисков в новом году. Каждый пятый опрошенный готов потратить на услуги страхования свыше 50 тысяч рублей.
42% россиян не ждут, что 2023 год будет менее рискованным, чем 2022 год. 39% ожидают еще больше рисков в новом году, только 18% надеются на их снижение.
Наиболее актуальными рисками 2023 года респонденты считают:
- риски, связанные со здоровьем (болезнь, травма) — 51%
- риски лишиться источника доходов (работы, инвестиций) — 19%
- риски, связанные с автомобилем (подорожание ремонта и запчастей) — 14%
- риски по кредитным продуктам (невозможность выплатить кредит) — 8%
- спортивные риски (получение травмы на тренировке или соревнованиях) — 4%
- риски, связанные с имуществом (изменение ситуации на рынке недвижимости) — 3%
При этом 26% россиян уже столкнулись со страховыми рисками в 2022 году. В 2023 году россияне планируют в первую очередь застраховать свою жизнь и здоровье (так ответили 47% респондентов). 31% точно оформит или продлит полисы ОСАГО на автомобиль, еще 3% опрошенных оформят КАСКО. Страхованием имущества в 2023 году займутся 16% россиян, а 3% респондентов надеются приобрести страховку для путешествий за границу.
Исследование показало, что россияне привыкли оформлять страховки онлайн. 53% респондентов назвали этот способ наиболее комфортным для оформления страховых продуктов. 31% по-прежнему обращаются к страховым агентам, 16% предпочитают приобретать страховые полисы в офисах продаж.
При этом каждый второй россиянин готов потратить на все виды страхования до 5 тысяч рублей, каждый третий — от 5 до 10 тысяч, а каждый пятый — свыше 50 тысяч рублей.
*Исследование проводилось в декабре 2022 года с учетом репрезентативных квот в соответствии с данными Росстата. В нем участвовало более тысячи респондентов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.