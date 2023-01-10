Каждый пятый в России готов потратить на услуги страхования больше 50 тысяч рублей

Страховой Дом ВСК и Финансовый маркетплейс Сравни узнали, что россияне не ожидают существенного снижения рисков в новом году. Каждый пятый опрошенный готов потратить на услуги страхования свыше 50 тысяч рублей.

42% россиян не ждут, что 2023 год будет менее рискованным, чем 2022 год. 39% ожидают еще больше рисков в новом году, только 18% надеются на их снижение.

Наиболее актуальными рисками 2023 года респонденты считают:

риски, связанные со здоровьем (болезнь, травма) — 51%

риски лишиться источника доходов (работы, инвестиций) — 19%

риски, связанные с автомобилем (подорожание ремонта и запчастей) — 14%

риски по кредитным продуктам (невозможность выплатить кредит) — 8%

спортивные риски (получение травмы на тренировке или соревнованиях) — 4%

риски, связанные с имуществом (изменение ситуации на рынке недвижимости) — 3%

При этом 26% россиян уже столкнулись со страховыми рисками в 2022 году. В 2023 году россияне планируют в первую очередь застраховать свою жизнь и здоровье (так ответили 47% респондентов). 31% точно оформит или продлит полисы ОСАГО на автомобиль, еще 3% опрошенных оформят КАСКО. Страхованием имущества в 2023 году займутся 16% россиян, а 3% респондентов надеются приобрести страховку для путешествий за границу.

Исследование показало, что россияне привыкли оформлять страховки онлайн. 53% респондентов назвали этот способ наиболее комфортным для оформления страховых продуктов. 31% по-прежнему обращаются к страховым агентам, 16% предпочитают приобретать страховые полисы в офисах продаж.

При этом каждый второй россиянин готов потратить на все виды страхования до 5 тысяч рублей, каждый третий — от 5 до 10 тысяч, а каждый пятый — свыше 50 тысяч рублей.

*Исследование проводилось в декабре 2022 года с учетом репрезентативных квот в соответствии с данными Росстата. В нем участвовало более тысячи респондентов.