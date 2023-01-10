АвтоВАЗ раскрыл производственные планы на ближайшее время

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах предприятия на ближайшие годы.

"В 2023 г. нам предстоит работа в обстановке сложнейших внешних вызовов, связанных с санкционным давлением. Нашими глобальными целями являются продолжение локализации ключевых деталей и компонентов для достижения технологического суверенитета Lada, тщательная работа с поставщиками, настройка логистических цепочек. Задачи на 2023 г. — выпуск Vesta NG в Тольятти, запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске. АвтоВАЗ приложит все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также продолжит развивать новые среднесрочные проекты — это семейство автомобилей сегмента "B" и кроссовер на платформе Lada Vesta, которые планируется поставить на производство, соответственно, в конце 2024 и конце 2025 годов", — отметил Соколов.