АвтоВАЗ раскрыл производственные планы на ближайшее время

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах предприятия на ближайшие годы.
"В 2023 г. нам предстоит работа в обстановке сложнейших внешних вызовов, связанных с санкционным давлением. Нашими глобальными целями являются продолжение локализации ключевых деталей и компонентов для достижения технологического суверенитета Lada, тщательная работа с поставщиками, настройка логистических цепочек. Задачи на 2023 г. — выпуск Vesta NG в Тольятти, запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске. АвтоВАЗ приложит все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также продолжит развивать новые среднесрочные проекты — это семейство автомобилей сегмента "B" и кроссовер на платформе Lada Vesta, которые планируется поставить на производство, соответственно, в конце 2024 и конце 2025 годов", — отметил Соколов.
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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.