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Преступления Происшествия

В Самаре мужчина залез в чужое авто, чтобы погреться, повредил стекло и украл карту

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратился местный житель, который сообщил о повреждении лобового стекла его автомобиля Renault Duster, припаркованного на неохраняемой стоянке возле дома на ул. Арцыбушевской, а также о краже его банковской карты, находившейся в машине. Общая сумма причиненного ущерба превысила 26 тыс. рублей.

В ходе следствия выяснилось, что владелец иномарки забыл закрыть автомобиль — этим и воспользовался злоумышленник. Полицейские установили, что разыскиваемый расплачивался картой потерпевшего в нескольких магазинах. Оперативники установили маршрут передвижения мужчины, задержали его на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

32-летний мужчина ранее судим за неуплату средств на содержание детей и в сентябре 2020 г. освободился из колонии-поселения.

В совершении преступлений злоумышленник признался и пояснил, что в тот день он распивал спиртные напитки. Во дворе дома на ул. Арцыбушевской увидел автомобиль, дернул ручку двери, увидел, что машина открыта и решил в ней погреться. Находясь в салоне транспорта, он стал поворачивать зеркало в разные стороны, отчего оно сломалось и треснуло лобовое стекло. Между сидениями он заметил банковскую карту, положил ее в карман своей куртки и вышел из машины.

В одном из магазинов он решил попробовать расплатиться чужой картой. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать покупки и в других торговых точках. После этого он выбросил банковскую карту.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 167, ч. 3 ст. 158 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба и кража).

Расследование уголовного дела окончено. Вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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