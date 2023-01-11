В Самаре мужчина залез в чужое авто, чтобы погреться, повредил стекло и украл карту

В полицию Самары обратился местный житель, который сообщил о повреждении лобового стекла его автомобиля Renault Duster, припаркованного на неохраняемой стоянке возле дома на ул. Арцыбушевской, а также о краже его банковской карты, находившейся в машине. Общая сумма причиненного ущерба превысила 26 тыс. рублей.
В ходе следствия выяснилось, что владелец иномарки забыл закрыть автомобиль — этим и воспользовался злоумышленник. Полицейские установили, что разыскиваемый расплачивался картой потерпевшего в нескольких магазинах. Оперативники установили маршрут передвижения мужчины, задержали его на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
32-летний мужчина ранее судим за неуплату средств на содержание детей и в сентябре 2020 г. освободился из колонии-поселения.
В совершении преступлений злоумышленник признался и пояснил, что в тот день он распивал спиртные напитки. Во дворе дома на ул. Арцыбушевской увидел автомобиль, дернул ручку двери, увидел, что машина открыта и решил в ней погреться. Находясь в салоне транспорта, он стал поворачивать зеркало в разные стороны, отчего оно сломалось и треснуло лобовое стекло. Между сидениями он заметил банковскую карту, положил ее в карман своей куртки и вышел из машины.
В одном из магазинов он решил попробовать расплатиться чужой картой. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать покупки и в других торговых точках. После этого он выбросил банковскую карту.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 167, ч. 3 ст. 158 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба и кража).
Расследование уголовного дела окончено. Вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.