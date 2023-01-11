В расположение "Крыльев Советов" в Турции прибыл полузащитник Иван Бобёр

В расположение "Крыльев Советов" в Турции прибыл 17-летний полузащитник Иван Бобёр.
Первый сбор футболист проведет вместе с самарской командой.
В настоящее время Иван выступает за "Академию "Чертаново" и юношескую сборную России. Иван Бобёр — сын экс-игрока "Крыльев", заслуженного ветерана клуба Антона Бобра, который провел за самарскую команду 300 матчей.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?