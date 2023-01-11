ВСК застраховала автопарк МРНЦ имени А.Ф. Цыба

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автопарк Медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба.
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 20 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 70 тыс. рублей.
МРНЦ имени А. Ф. Цыба — филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, созданный в 1962 году, является ведущим в стране центром по разработке и применению высокотехнологичных радиологических методов диагностики, радионуклидной терапии, клеточной и молекулярной радиобиологии в лечении онкозаболеваний, паллиативной медицины и созданию новых радиофармпрепаратов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.