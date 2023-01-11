ВСК застраховала автопарк МРНЦ имени А.Ф. Цыба

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автопарк Медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 20 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 70 тыс. рублей.

МРНЦ имени А. Ф. Цыба — филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, созданный в 1962 году, является ведущим в стране центром по разработке и применению высокотехнологичных радиологических методов диагностики, радионуклидной терапии, клеточной и молекулярной радиобиологии в лечении онкозаболеваний, паллиативной медицины и созданию новых радиофармпрепаратов.