В Самаре 53-летняя женщина стала жертвой мошенников: в течение 14 дней ей, работающей слесарем в сфере ЖКХ, звонил неизвестный, сообщал что является сотрудником правоохранительных органов и что на ее имя неизвестным оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".
Действуя по инструкциям неизвестного, жительница Самары несколько дней ходила в офисы микрофинансовых организаций города, оформляла кредиты на различные суммы и переводила на указанные звонившим расчетные счета.
Поняв, что ее обманули мошенники, женщина обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб причиненный жительнице Советского района составил более 1,749 млн рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.