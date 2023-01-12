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Преступления Происшествия

Слесарь ЖКХ из Самары перевела мошенникам более 1,7 млн рублей

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 53-летняя женщина стала жертвой мошенников: в течение 14 дней ей, работающей слесарем в сфере ЖКХ, звонил неизвестный, сообщал что является сотрудником правоохранительных органов и что на ее имя неизвестным оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, жительница Самары несколько дней ходила в офисы микрофинансовых организаций города, оформляла кредиты на различные суммы и переводила на указанные звонившим расчетные счета.

Поняв, что ее обманули мошенники, женщина обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб причиненный жительнице Советского района составил более 1,749 млн рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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