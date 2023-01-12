АвтоВАЗ анонсировал старт производства и продаж битопливной модификации седана LADA Granta

АО "АвтоВАЗ" совместно с партнером ООО "АТС-АВТО" объявил о старте производства и продаж битопливной модификации седана LADA Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием. Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике LADA устанавливается на самую доступную модель.

"ГБО монтируется на седаны LADA Granta во всех комплектациях с кондиционером, — отмечается в сообщении пресс-службы АвтоВАЗА. — Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме ООО "АТС-АВТО", партнере АвтоВАЗа по всем проектам CNG. LADA Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан".

Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования.

Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет достаточные 340 л. Средний расход газа — 6,1 куб. м. на 100 км. Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки. Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч руб.

"Как показала практика, применение природного газа метана позволяет увеличить ресурс мотора и снизить затраты на топливо в два-три раза. Это отличное предложение для всех наших клиентов, и особенно для тех, чья работа или образ жизни связаны с частыми поездками: в этом случае экономия на топливе особенно заметна", — отметил Виталий Осипов, директор по продажам АО "АвтоВАЗ".