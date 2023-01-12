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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ анонсировал старт производства и продаж битопливной модификации седана LADA Granta

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "АвтоВАЗ" совместно с партнером ООО "АТС-АВТО" объявил о старте производства и продаж битопливной модификации седана LADA Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием. Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике LADA устанавливается на самую доступную модель.

Фото: Дирекция по связям с общественностью ОАО ''АвтоВАЗ''

"ГБО монтируется на седаны LADA Granta во всех комплектациях с кондиционером, — отмечается в сообщении пресс-службы АвтоВАЗА. — Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме ООО "АТС-АВТО", партнере АвтоВАЗа по всем проектам CNG. LADA Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан".

Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования.

Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет достаточные 340 л. Средний расход газа — 6,1 куб. м. на 100 км. Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки. Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч руб.

"Как показала практика, применение природного газа метана позволяет увеличить ресурс мотора и снизить затраты на топливо в два-три раза. Это отличное предложение для всех наших клиентов, и особенно для тех, чья работа или образ жизни связаны с частыми поездками: в этом случае экономия на топливе особенно заметна", — отметил Виталий Осипов, директор по продажам АО "АвтоВАЗ".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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