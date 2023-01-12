Родные военных из Самарской области связались с ними по телемосту

Губернатор Дмитрий Азаров работает в Ростовской области. Накануне Глава самарского региона провел встречу с земляками — защитниками Отечества, а также организовал телемост, во время которого военнослужащие смогли пообщаться со своими родными и близкими. Губернатор подчеркнул: сегодня такое общение особенно важно — ведь родственники бойцов очень волновались за них после произошедшего в Макеевке.
"Я хочу в первую очередь поблагодарить Министерство обороны за то, что мы проводим очередную видеоконференцию, поскольку не первый раз проводится такой телемост с нашими военнослужащими, которые исполняют свой долг здесь, на рубежах защиты нашего Отечества, — отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи. — Этот телемост имеет особое значение. Я хочу еще раз поприветствовать всех родных и близких, которые собрались сегодня в Самаре, чтобы поговорить с бойцами. Я побывал в военном городке, мы посмотрели условия размещения военнослужащих. Но, думаю, лучше услышать самих военнослужащих, наших земляков. Есть возможность им пообщаться с матерями, женами, которые собрались в Самаре".
Организованный по инициативе главы региона телемост объединил военнослужащих и их родственников из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и ряда муниципальных районов губернии. Родственники подчеркнули, что для них это — возможность увидеть родные лица, узнать у самих военнослужащих, все ли у них хорошо, и укрепить в бойцах уверенность в том, что их поддерживают и ждут возвращения домой их семьи, друзья и все жители региона.
"Мама, привет. У меня все хорошо, — обратился к матери один из военнослужащих. — Обещаю вернуться домой с победой. Передавай привет всем от меня". "Мы в это верим, очень жду тебя и люблю, — ответила сыну мать. — Спасибо всем ребятам, которые защищают нашу Родину, мы гордимся вами!"
"Я вас всех уже знаю заочно. Надеюсь, что скоро познакомимся лично и со всеми увидимся. Мы все вас очень сильно любим, скучаем и ждем вашего возвращения!", — сказала одна из матерей, обращаясь не только к своему сыну, но и ко всем бойцам полка.
У одного из бойцов на днях родился долгожданный ребенок. Родные попросили командование по возможности отпустить бойца на побывку домой — повидать маму с малышом.
"Хотелось бы вас поблагодарить за эту встречу, за то, что вы нашли время приехать к нашим ребятам пообщаться, это сегодня для нас очень важно, спасибо вам большое. Добра вам всем, мирного неба, благополучия", — обратился к родственникам военнослужащих заместитель командира полка.
Разговор длился более часа. Родные и близкие, пообщавшись со своими защитниками, смогли убедиться, что ребята достойно несут службу, успешно справляясь со всеми боевыми задачами.
"Дорогие мои, я понимаю ваши волнения, и рад, что сегодня получилось увидеть своих мужей, сыновей, своих родных и близких", — сказал Дмитрий Азаров в завершении встречи, отметив, что такие телемосты по мере возможности будут проходить на регулярной основе.
"Знаю, что парни держат связи с домом. Пройдя по военному городку, поговорив с земляками, убедился в том, что все позвонили домой, успокоили вас, успокоили просто тем, что вы услышали голос родного человека", — отметил губернатор, обращаясь к матерям и женам, которые ждут возвращения своих героев.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что помощь семьям военнослужащих по любым вопросам будет оказываться непрерывно. "Отдельно поговорю еще об этом с бойцами, если есть какие-то вопросы, — заявил губернатор. — Постараюсь позаботиться обо всех подразделениях, в которых сегодня служат наши самарские защитники Отечества. Мы гордимся парнями, они настоящие молодцы. И тот боевой дух, который сегодня здесь чувствуется, вселяет в меня уверенность и надежду в том, что враг будет разбит и победа будет за нами. Парни, которым пришлось очень непросто, ведут себя очень мужественно, стойко переносят все тяготы военной службы. И конечно, я горжусь тем, что таких защитников Отечества рождает самарская земля".
Уже после завершения телемоста губернатор провел личный прием бойцов. Все обращения и вопросы взяты на особый контроль.
Последние комментарии
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
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