ВСК застраховала автомобили "Управления по эксплуатации административных зданий города Перми"

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили муниципального казенного учреждения "Управление по эксплуатации административных зданий города Перми".

Страховая защита действует до конца марта 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО будут обеспечены 15 автомобилей. Стоимость контракта составила более 40 тыс. рублей.

МКУ "УЭАЗ" организует и осуществляет ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию административных зданий, помещений, сооружений, санитарно-технических систем и оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования, лифтов, охранной и пожарной сигнализации, системы управления доступом, видеонаблюдения, обеспечивает содержание имущества в нормативном состоянии.