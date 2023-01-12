ВСК застраховала автомобили "Управления по эксплуатации административных зданий города Перми"

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили муниципального казенного учреждения "Управление по эксплуатации административных зданий города Перми".
Страховая защита действует до конца марта 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО будут обеспечены 15 автомобилей. Стоимость контракта составила более 40 тыс. рублей.
МКУ "УЭАЗ" организует и осуществляет ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию административных зданий, помещений, сооружений, санитарно-технических систем и оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования, лифтов, охранной и пожарной сигнализации, системы управления доступом, видеонаблюдения, обеспечивает содержание имущества в нормативном состоянии.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.