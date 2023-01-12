Самарский театр оперы и балета приглашает на оперу "Снегурочка"

Самая поэтичная опера Николая Римского-Корсакова (12+) пройдет 21 января. Спектакль поражает удивительно чутким, любовным воспроизведением картин народного быта, обрядов древнего язычества, чудесных образов народных сказок. Музыка оперы окрашена мягкой лирикой, весенними тонами расцветающей природы.
"Снегурочка" — самый сложный по технике спектакль в репертуаре Самарского театра оперы и балета: здесь используется видеоконтент, служащий и для создания декораций, и для общего антуража спектакля, и свет, точечно выделяющий персонажей на сцене, и плунжеры, и люки — подъемно-опускные механизмы. Так, например, из люков появляются на сцене персонажи инфернального толка: Лель, Снегурочка, Леший. Благодаря этому создается ощущение, что они возникают из ниоткуда, из-под земли.
Спектакль показывается в дневное время (15.00), для удобства зрителей из Самарской области.
Подробности по ссылке: opera-samara.ru/opera/concert626.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.