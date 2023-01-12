Самарский театр оперы и балета приглашает на оперу "Снегурочка"

Самая поэтичная опера Николая Римского-Корсакова (12+) пройдет 21 января. Спектакль поражает удивительно чутким, любовным воспроизведением картин народного быта, обрядов древнего язычества, чудесных образов народных сказок. Музыка оперы окрашена мягкой лирикой, весенними тонами расцветающей природы.

"Снегурочка" — самый сложный по технике спектакль в репертуаре Самарского театра оперы и балета: здесь используется видеоконтент, служащий и для создания декораций, и для общего антуража спектакля, и свет, точечно выделяющий персонажей на сцене, и плунжеры, и люки — подъемно-опускные механизмы. Так, например, из люков появляются на сцене персонажи инфернального толка: Лель, Снегурочка, Леший. Благодаря этому создается ощущение, что они возникают из ниоткуда, из-под земли.

Спектакль показывается в дневное время (15.00), для удобства зрителей из Самарской области.

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/opera/concert626.html.