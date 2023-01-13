В Тольятти за один день - 9 января - в полицию обратились четыре местные жительницы в возрасте от 73 до 82 лет, которые стали жертвами мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевшим звонили злоумышленники и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Для "решения вопроса" о невозбуждении уголовного дела аферисты просили передать деньги, которые убеждали спрятать деньги в пакет с вещами, который забирал курьер.
При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и предполагаемый автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Сотрудники Госавтоинспекции, заметили автомобиль, схожий по приметами с указанным в ориентировке, и остановили его на ул. Гагарина. В машине находилось четверо молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет.
Полицейские задержали предполагаемых злоумышленников и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как пояснили молодые люди, они выполняли функции курьеров, получали деньги от потерпевших и переводили их на различные банковские счета.
Были возубждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений", - сообщили в ГУ МВД.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.