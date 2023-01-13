"Ваш родственник попал в ДТП": в Тольятти четыре пенсионерки отдали аферистам 900 тыс. рублей

В Тольятти за один день - 9 января - в полицию обратились четыре местные жительницы в возрасте от 73 до 82 лет, которые стали жертвами мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшим звонили злоумышленники и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Для "решения вопроса" о невозбуждении уголовного дела аферисты просили передать деньги, которые убеждали спрятать деньги в пакет с вещами, который забирал курьер.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и предполагаемый автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Сотрудники Госавтоинспекции, заметили автомобиль, схожий по приметами с указанным в ориентировке, и остановили его на ул. Гагарина. В машине находилось четверо молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет.

Полицейские задержали предполагаемых злоумышленников и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как пояснили молодые люди, они выполняли функции курьеров, получали деньги от потерпевших и переводили их на различные банковские счета.

Были возубждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений", - сообщили в ГУ МВД.