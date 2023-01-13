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Страхование Финансы

Уходя, идут на таран: лидерами по числу ДТП в 2022 стали Toyota, Renault, Nissan и Volkswagen

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чаще всего в 2022 году участниками ДТП по ОСАГО становились обладатели автомобилей Ваз/Lada (19% происшествий по ОСАГО), Toyota (8%), Hyundai (7,9%), Kia (7,9%) и Renault (6,2%) — таковы данные аналитиков Страхового Дома ВСК.

Самая аварийная возрастная категория в уходящем году — водители в возрасте 30-39 лет. Кроме того, в 2022 году более чем вдвое выросло число женщин — виновниц ДТП.

В топ-10 марок автомобилей, которые чаще всего становились участниками ДТП по каско и ОСАГО в 2022 году также вошли: Hyundai (8,5%), Kia (8,9%), Toyota (8,4%), Nissan (почти 5%), Volkswagen (4,8%), Chevrolet (2,7%), Ford (2,6%) и Mitsubishi (2,3%). А самыми аккуратными водителями в 2022 году (среди авто наиболее популярных марок) стали обладатели автомобилей HUMMER (0,01% от общего числа ДТП), Cadillac (0,02%), Changan (0,03%), Porsche (0,04%) и FAW (0,04%).

Чаще всего в уходящем году виновниками ДТП были автомобилисты в возрасте 30-39 лет (27,8%), 40-49 лет (26,2%) и старше 60 лет (17,4%). Также в большинстве случаев участниками дорожных происшествий традиционно становились мужчины. В то же время доля женщин-виновниц ДТП по сравнению с 2021 годом выросла с 9 до 20%.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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