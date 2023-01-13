В Самаре продают медвытрезвитель за 13 млн рублей

В Самаре на торги выставлено здание бывшего медвытрезвителя на ул. Тихвинской, д. 17 за 12,8 млн рублей.
В извещении сказано, что объект построили в 1980 году. Площадь одноэтажного кирпичного здания — 349,7 кв. м. Участок под ним - 429 кв. м. Весной 2012 г. на основании распоряжения территориального управления Росимущества в Самарской области оно перешло из муниципальной собственности в федеральную.
Прием заявок стартовал утром 13 января. Он продлится до 8 февраля. Аукцион пройдет 16 февраля на "Единой электронной торговой площадке".
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))