В Самаре продают медвытрезвитель за 13 млн рублей

В Самаре на торги выставлено здание бывшего медвытрезвителя на ул. Тихвинской, д. 17 за 12,8 млн рублей.

В извещении сказано, что объект построили в 1980 году. Площадь одноэтажного кирпичного здания — 349,7 кв. м. Участок под ним - 429 кв. м. Весной 2012 г. на основании распоряжения территориального управления Росимущества в Самарской области оно перешло из муниципальной собственности в федеральную.

Прием заявок стартовал утром 13 января. Он продлится до 8 февраля. Аукцион пройдет 16 февраля на "Единой электронной торговой площадке".