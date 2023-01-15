Самарский коммивояжер обокрал клиентку

В Самаре полицейские задержали 18-летнего подозреваемого в краже украшений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, парень работает коммивояжером — ходит по домам и предлагает разные товары. Под этим предлогом он зашел в квартиру потерпевшей. Когда женщина отвлеклась, молодой человек забрал из вазы в комнате украшения.

Позже он сдал их в ломбард по своим документам. Так подозреваемого и вычислили. Парня задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о краже.

Украденные украшения ищут до сих пор, поскольку к моменту прихода полицейских в ломбард их уже успели продать.