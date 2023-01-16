ВСК повысила рейтинг устойчивого развития до уровня А2.esg

Страховой Дом ВСК повысил "Рейтинг устойчивого развития" на уровне А2.esg — очень высокий уровень. Оценка присвоена аналитическим центром БизнесДром.
Проведенный анализ показал, что компания активно внедряет стандарты устойчивого развития в свою деятельность, уделяет особое внимание развитию корпоративной социальной ответственности, совершенствует систему управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышает информационную открытость.
Кроме этого, компания уделяет особое внимание защите жизни и здоровья персонала, предоставляет социальные гарантии, проводит мероприятия по охране окружающей среды. За последние несколько лет были проведены мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии, например, совершенствование схем электроснабжения, реконструкция и модернизация энергетических установок, внедрение новых технологий и оборудования, благодаря чему по итогам 2021 года компании удалось достичь снижения потребления электроэнергии. Кроме того, ВСК проводит мероприятия в области снижения объема и сортировки отходов, потребления бумаги и воды, а также занимается организацией экологических акций.
С целью популяризации здорового образа жизни компания проводит командообразующие мероприятия для всей филиальной сети в 78 регионах. Также сотрудники Страхового Дома ВСК регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта. Для семей сотрудников ежегодно проводятся не только развлекательные мероприятия, но и спортивные, благотворительные, а также развивающие мероприятия.
Страховой Дом ВСК уделяет особое внимание профессиональному развитию сотрудников, реализации программ социальной поддержки персонала и благотворительной деятельности. Программы обучения доступны сотрудникам всех уровней, тематики обучения разнообразные — по развитию не только профессиональных, но и личностных качеств.
За 9 месяцев 2022 года в Страховой Дом ВСК было трудоустроено более 1,5 тысяч человек, из них 48% сотрудников моложе 30 лет, 7,2% — старше 60 лет. Совет директоров и Правление формируется с учетом опыта и профессиональных качеств претендентов, при этом отсутствует какая-либо дискриминация по полу, возрасту и иным формам человеческой идентичности. Гендерный состав Совета директоров и Правления в целом сбалансирован: доля женщин составляет 23%. В компании есть пенсионная программа для сотрудников, ведется учет численности сотрудников организации по полу, возрасту и категориям работников.
Страховой Дом ВСК принимает активное участие в жизни и поддержке общества, осуществляя благотворительную деятельность. Кроме того, в этом году компания изготавливала книги для незрячих детей, организовала празднование Нового года для детей фонда "Арифметика добра" и принимала участие в других благотворительных мероприятиях.
В компании внедрен интегрированный риск-менеджмент, функционирует Комитет по сложным рискам, учитывается кумуляция рисков, оцениваются катастрофические риски, данные факты оценены положительно.
"Принципы социальной ответственности лежат в основе философии управления ВСК, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности компании. Мы уделяем особое внимание построению эффективных внутренних коммуникаций, создаем для наших сотрудников комфортные условия работы, предлагаем программы лояльности и обеспечиваем медицинское сопровождение. Профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов стратегии компании, которую мы продолжаем реализовывать и сегодня", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.