ВСК повысила рейтинг устойчивого развития до уровня А2.esg

Страховой Дом ВСК повысил "Рейтинг устойчивого развития" на уровне А2.esg — очень высокий уровень. Оценка присвоена аналитическим центром БизнесДром.

Проведенный анализ показал, что компания активно внедряет стандарты устойчивого развития в свою деятельность, уделяет особое внимание развитию корпоративной социальной ответственности, совершенствует систему управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышает информационную открытость.

Кроме этого, компания уделяет особое внимание защите жизни и здоровья персонала, предоставляет социальные гарантии, проводит мероприятия по охране окружающей среды. За последние несколько лет были проведены мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии, например, совершенствование схем электроснабжения, реконструкция и модернизация энергетических установок, внедрение новых технологий и оборудования, благодаря чему по итогам 2021 года компании удалось достичь снижения потребления электроэнергии. Кроме того, ВСК проводит мероприятия в области снижения объема и сортировки отходов, потребления бумаги и воды, а также занимается организацией экологических акций.

С целью популяризации здорового образа жизни компания проводит командообразующие мероприятия для всей филиальной сети в 78 регионах. Также сотрудники Страхового Дома ВСК регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях по различным видам спорта. Для семей сотрудников ежегодно проводятся не только развлекательные мероприятия, но и спортивные, благотворительные, а также развивающие мероприятия.

Страховой Дом ВСК уделяет особое внимание профессиональному развитию сотрудников, реализации программ социальной поддержки персонала и благотворительной деятельности. Программы обучения доступны сотрудникам всех уровней, тематики обучения разнообразные — по развитию не только профессиональных, но и личностных качеств.

За 9 месяцев 2022 года в Страховой Дом ВСК было трудоустроено более 1,5 тысяч человек, из них 48% сотрудников моложе 30 лет, 7,2% — старше 60 лет. Совет директоров и Правление формируется с учетом опыта и профессиональных качеств претендентов, при этом отсутствует какая-либо дискриминация по полу, возрасту и иным формам человеческой идентичности. Гендерный состав Совета директоров и Правления в целом сбалансирован: доля женщин составляет 23%. В компании есть пенсионная программа для сотрудников, ведется учет численности сотрудников организации по полу, возрасту и категориям работников.

Страховой Дом ВСК принимает активное участие в жизни и поддержке общества, осуществляя благотворительную деятельность. Кроме того, в этом году компания изготавливала книги для незрячих детей, организовала празднование Нового года для детей фонда "Арифметика добра" и принимала участие в других благотворительных мероприятиях.

В компании внедрен интегрированный риск-менеджмент, функционирует Комитет по сложным рискам, учитывается кумуляция рисков, оцениваются катастрофические риски, данные факты оценены положительно.

"Принципы социальной ответственности лежат в основе философии управления ВСК, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности компании. Мы уделяем особое внимание построению эффективных внутренних коммуникаций, создаем для наших сотрудников комфортные условия работы, предлагаем программы лояльности и обеспечиваем медицинское сопровождение. Профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов стратегии компании, которую мы продолжаем реализовывать и сегодня", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.