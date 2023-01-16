16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти продают здание института гибридной энергетики за 110 млн рублей В Самаре продают медвытрезвитель за 13 млн рублей В Самаре продают комнаты в "Доме Коробова, Чаковского" за 20 млн рублей Бассейн и зимний сад: в Самаре на продажу выставили заводоуправление "Волгабурмаша" Суд остановил продажу бывшего офиса "АктивКапитал банка"

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Тольятти продают здание института гибридной энергетики за 110 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти выставили на продажу здание института гибридной энергетики за 110 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайтах объявлений.

Фото: cian.ru

В описании уточняется, что двухэтажное здание построили в 2015 году. Его площадь — 1,4 тыс. кв. м. Объект работает "автономно по теплоэнергии и водоснабжению". В нем установлены солнечные панели, тепловые насосы, система диспетчеризации энергии и охраны с наружным и внутренним видеонаблюдением.

Ранее здание занимало ООО "Градиент Килби", которое было зарегистрировано в Тольятти в 2015 году. По данным из открытых источников, в марте 2018 года она самоликвидировалась. Компания с похожим названием есть в Иннополисе под Казанью, где расположена особая экономическая зона. Владелец обеих организаций — Константин Соснов.

Организация занималась внедрением энергоэффективных решений в инженерных сетях и элементах конструкций, проектированием малых локальных солнечных электростанций, геотермальных станций, разработкой рациональных решений по краткосрочному и долгосрочному хранению зеленой энергии (электрические и водородные накопители энергии).

Напомним, в 2018 году ООО "Градиент Килби" участвовала в реализации проекта "Умный город" в Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5