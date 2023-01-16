В Тольятти продают здание института гибридной энергетики за 110 млн рублей

В Тольятти выставили на продажу здание института гибридной энергетики за 110 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайтах объявлений.

В описании уточняется, что двухэтажное здание построили в 2015 году. Его площадь — 1,4 тыс. кв. м. Объект работает "автономно по теплоэнергии и водоснабжению". В нем установлены солнечные панели, тепловые насосы, система диспетчеризации энергии и охраны с наружным и внутренним видеонаблюдением.

Ранее здание занимало ООО "Градиент Килби", которое было зарегистрировано в Тольятти в 2015 году. По данным из открытых источников, в марте 2018 года она самоликвидировалась. Компания с похожим названием есть в Иннополисе под Казанью, где расположена особая экономическая зона. Владелец обеих организаций — Константин Соснов.

Организация занималась внедрением энергоэффективных решений в инженерных сетях и элементах конструкций, проектированием малых локальных солнечных электростанций, геотермальных станций, разработкой рациональных решений по краткосрочному и долгосрочному хранению зеленой энергии (электрические и водородные накопители энергии).

Напомним, в 2018 году ООО "Градиент Килби" участвовала в реализации проекта "Умный город" в Тольятти.