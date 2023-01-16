Под Самарой мужчина похитил из магазина кассовый аппарат

Житель Новокуйбышевска стал фигурантом уголовного дела о грабеже в магазине, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый пришел в торговую точку и похитил кассовый аппарат с деньгами.

Бегущего с коробкой в руках мужчину заметили сотрудники ППС. Он попытался скрыться в подъезде на ул. Буденного, не полицейские оказались быстрее. При задержании 39-летний судимым за кражи беглец оказал сопротивление. За это он получил двое суток административного ареста.