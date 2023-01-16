Россияне в 2022 году стали ездить на 26% аккуратнее: ВСК подвела итоги года по выплатам ОСАГО

Регионом с самым высоким числом страховых событий по ОСАГО стал Краснодарский край (3,5% происшествий) — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Москва расположилась только на втором месте в антирейтинге (2,9%), а замыкает тройку — Московская область (2,3%).

В целом уровень обращений по страховым событиям в уходящем году снизился на 26% (без учета последних недель декабря).

Без учета Москвы и Московской области в топ-5 самых аварийных регионов страны для ВСК в 2022 году также вошли — Ростовская область (1,6%), Башкортостан (1,4%), Тверская область (1,1%), Челябинская область (1%).

А самые аккуратные водители регионов с городами-миллионниками в составе проживают в Пермском крае (0,2% ДТП), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (не более 0,3% суммарно), Воронежской области (0,3%) и Красноярском крае (0,4%).

Пик числа ДТП в этом году пришелся на январь (10% страховых случаев в ВСК), октябрь (9,9%) и сентябрь (9,5%). А самое низкое число аварий было зафиксировано в апреле (7,5%).